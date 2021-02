Molde-detaljene som skal gi «hjemmebane»-fordel i Spania

Molde må spille hjemmekampen mot Hoffenheim i 16-delsfinalen i Europaligaen på nøytral bane, men Molde har selvsagt gjort det de kan for å tilrive seg en hjemmebane-fordel likevel.

Se Molde - Hoffenheim på TV 2 Zebra i kveld. Sendestart 20.30. Kampstart 21.00!

Den siste uka har man blant annet tilbrakt i Spania – og trent på et svært likt underlag som det man skal spille på i kveld.

– Før vi dro nedover, så fikk vi sjekket opp hvordan banen til Villarreal blir klippet. Så allerede før vi reiste nedover, så avtalte vi at gresshøyden på banen vi har trent på skal være akkurat som den som møter oss på stadion, sier Molde-trener Erling Moe.

Han er svært fornøyd med at Molde har fått tilbrakt en liten uke i Spania før oppgjøret på Estadio El Madrigal.

– Slike ting har vært viktig for oss. Det er bare én av de tingene vi har gjort for å kunne få størst mulig fordel av å være hjemmelag, sier Moe.

På hotellet har Molde vært helt alene og fått forberedt seg i rolige omgivelser. På stadion har Molde selvsagt alle fordeler: Alt i fra hjemmegarderoben til faste hjemme-rutiner på kampdag.

Fredrik Aursnes er likevel ikke helt overbevist om at Molde klarer å få noen fordel av å være hjemmelag.

– Banen ligger jo ved kysten, da. Det gjør jo Molde også. Kanskje det gjør at vi føler oss litt mer komfortable her, sier han på fleip.

Har hatt god tid

Bundesliga-laget Hoffenheim har naturligvis en stor fordel av å være i kampsesong. Samtidig har det faktum gjort at kanskje Molde har hatt litt bedre tid på seg til én ting: Nemlig å studere motstanderen.

– Vi i trenerteamet har kikket mye på Hoffenheim. Men det er ikke før den siste uken at vi har begynt å vise spillerne noe av det. Det har vært et bevisst valg: Jeg ønsket en god oppkjøring. Så håper jeg at vi har kommet med en god plan denne uka som gjør at alle skjønner og utfører oppgaven på best mulig vis, sier Erling Moe.

Han er offensiv og mener Molde har en fair sjanse til å ta seg videre til kvartfinalen. Men han påpeker samtidig at absolutt alt da trolig må klaffe over to kamper.

– Vi møter et veldig godt fotball-lag. Du så jo mot Dortmund sist (spilte 2-2 på bortebane) at det blir en tøff oppgave. Av erfaring vet jeg at vi må levere to feilfrie kamper offensivt. Vi må tørre å være oss selv offensivt og holde i ball, men vi må samtidig bruke tid, frustrere dem og gjøre det på en best mulig måte. Så skal vi gi dem noe skikkelig å tygge på, sier Erling Moe.