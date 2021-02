– Jeg vil vise hva Manchester United har gått glipp av

Se Real Sociedad - Manchester United på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo fra klokken 18.30

– Jeg elsker virkelig Manchester United.

Det sier Real Sociedads Adnan Januzaj før møtet med gamleklubben i Europaligaen.

Supertalent

Januzaj, som nå er 26, ble hentet fra Anderlecht til Manchester Uniteds ungdomsakademi som 16-åring i 2011. Talentet var enormt og forventningene skyhøye.

– Da jeg var i Anderlecht, husker jeg turneringer der vi møtte Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid og Barcelona. Vi vant alltid, husker jeg. Og for å være ærlig ble jeg stort sett kåret til turneringens beste spiller, sier Januzaj i et intervju med UEFAs egne kanaler.

KLARTE ALDRI ETABLERE SEG: Adnan Januzaj i sin tid som Manchester United-spiller. Foto: Oli Scarff/AFP

Men det var ikke bare enkelt for unggutten å flytte fra Belgia til England.

– Da jeg kom til England for første gang, tenkte jeg: hva gjør jeg her? Men det var så mange bra folk i systemet som hjalp meg. Det var også spillere jeg kunne vokse opp sammen med, som Paul Pogba. Vi var i samme klasserom i noen år og han hjalp meg med å finne min plass. Jeg elsket det virkelig og for å være ærlig hadde jeg mine beste år i England.

Savnet Sir Alex

I oktober 2013 fikk han sin første sjanse i Premier League fra start. Januzaj ble den store helten med to scoringer i 2-1-seieren over Sunderland. Manager David Moyes fikk et lite pusterom takket være den unge belgieren, men supertalentet savnet mannen som hentet ham til klubben.

– Sir Alex Ferguson hadde ordentlig troen på meg, og da han forlot klubben, ble jeg skikkelig lei meg. Jeg har tenkt at om han hadde fortsatt, ville også jeg vært der.

Men karrieren på Old Trafford tok aldri helt av. Januzaj ble sendt på utlån til både Dortmund og Sunderland, og tilværelsen i Manchester United ble utfordrende.

– Da Louis van Gaal kom, ble det vanskeligere og jeg fikk lite spilletid. Han kjøpte mange dyre spillere, og jeg var en unggutt fra akademiet. Det var vanskeligere for meg å få spilletid enn for de andre, og hver gang jeg fikk sjansen måtte jeg gjøre noe helt ekstraordinært.

Vil vise at han fortsatt kan

Karrieren i Manchester endte med fem scoringer og seks målgivende på 75 kamper i Premier League. I 2017 fortsatte han fotballeventyret i Real Sociedad.

– Jeg er blitt en mye mer moden spiller nå. Jeg er i en veldig god liga og i en utrolig klubb. Jeg er veldig fornøyd med karrieren min.

Og ingenting ville trolig gledet Januzaj mer enn å skinne mot sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg elsker virkelig Manchester United. Det er favorittklubben min. Jeg fikk en rar følelse da jeg oppdaget at vi skulle møte Manchester United, men jeg vil spille mot dem og slå dem slik at de kan se hva de har gått glipp av, sier Januzaj.