Her avslører programlederen at hun gikk bak ryggen til P4-Michael: – Unnskyld!

Michael Andreassen (47) er kjent for sin åpenhet, men økonomiproblemene har han tiet om. For å få han på rett kjøl, måtte «I lomma på Silje»-programlederen gå bak ryggen hans.

I torsdagens episode av «I lomma på Silje» finner Silje Sandmæl (42) ut at radiolegenden har over 1,3 millioner kroner i gjeld. Videre oppdager hun at 900.000 kroner er bundet i dyre forbrukslån og kredittkort, og er penger han på mange måter «kaster ut av vinduet».

I episoden ser du at Sandmæl jobber på spreng for å få refinansiert det enorme beløpet, for å gi Andreassen en sjanse til å spare nesten én million kroner, slik at han kan kjøpe sin egen bolig før han blir pensjonist.

Andreassen syns det er ubehagelig å snakke om dette.

– Jeg syns det er veldig personlig, privat og litt flaut. Jeg tenker at min økonomi ikke er slik den burde vært. Det satt veldig langt inne å bli med på dette, sier han til God kveld Norge, men understreker at han er takknemlig for at han ble med i programmet, og at han håper han kan inspirere andre til å tørre å snakke om pengetrøbbel.

I stedet for å betale ned på lånene med skyhøye renter, har han valgt å betale ned på et restlån hvor foreldrene er kausjonister.

– Jeg ville ikke gå til banken uten sikkerhet og jeg ville ikke blande foreldrene mine noe mer inn i det, sier han, før Sandmæl avbryter:

– Det gjorde jeg, da!

Se intervjuet med Andreassen og Sandmæl i videovinduet øverst i saken, hvor du kan se hvordan han reagerte da venninnen gikk bak ryggen hans.

ÅPNER OPP: Michael Andressen åpner opp om de økonomiske problemene i programmet «I lomma på Silje». Foto: Martin Habbestad/God kveld Norge

Ønsker å gjøre opp

For ti år siden hadde Andreassen store alkoholproblemer, og i denne perioden og tiden etterpå har han følt seg som en byrde for mange rundt seg.

– Jeg har lenge hatt et forbruk som har vært større enn gjelda mi skulle tilsi. Det handler om at jeg ønsker å gjøre opp for meg selv.

I programmet ser du at Sandmæl tar et oppgjør med deltakeren, som også er en nær venn av henne.

Hun sier at radioprofilen ikke kan straffe seg selv lenger. Hun forteller at han ikke kan bruke penger for å lette på samvittigheten, blant annet med å være for raus med alle rundt seg, deriblant familien.

Andreassen hadde selv ikke samvittighet til å be om mer fra foreldrene sine, fordi han ikke ønsket å belemre dem. Derfor gikk Sandmæl bak ryggen hans og snakket med dem. Dette resulterte i at Andreassen kan spare hundretusener.

– Unnskyld. Jeg gikk bak ryggen din. Jeg gjorde det, men jeg visste at du aldri ville spørre om det selv. Det hadde ikke noe å si for dem, de ble bare kausjonister ett år lengre. De ble bare overlykkelige over at jeg kontaktet dem og at det løste seg på den måten. Alle rundt deg har vært så glad for at det ordnet seg for deg, men du har aldri hatt lyst til å spørre dem, sier hun, før de to ser på hverandre, og Andreassen forklarer:

– Du kommer til et punkt hvor du har vært mye til bry før, og det har jeg vært for alle rundt meg. Da er det greit å ikke være det på et punkt også.

STJERNE: Michael Andreassen er ikke bare radioprofil, han har også gjort det skarpt i flere TV-konkurranser, deriblant som deltaker i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Endret tankegang

Hvorfor det har sittet så langt inne å snakke om økonomi, når han klarte å være åpen om alkoholismen, det har han ikke et klart svar på.

– Jeg har prøvd å tenke på det selv. Det er mange som har spurt om det. Det er mange av de samme mekanismene: Det er skamfølelsen. Jeg, som mange andre, sammenligner meg med folk rundt. Jeg har syntes det har vært flaut. Det er en følelse jeg også kjente på da jeg drakk, men jeg kom mye fortere over den da. Denne biten har sittet enda dypere inne.

I episoden kommer det frem at det er «gammel moro» som er årsaken til den store gjelden. Han beskriver det slik til God kveld Norge:

– Gammel moro er mange ting. Penger som går til alkohol er en ting. Alle skjønner at det gikk mye penger til det. Men det skjer noe med hodet og hvordan du tenker også. Jeg husker for mange år siden, så ryddet arbeidsgiver min opp i økonomien min. Det første jeg gjorde da jeg var fri for betalingsanmerkninger, var å sette meg ned med et glass vin og kjøpe en Mac på avbetaling. Det er helt kokko, helt åpenbart, men for meg var det ikke det. Det var at jeg døyvet noen vonde følelser med det. Jeg så ikke galskapen i det.

Arbeidsgiveren hans P4 har hjulpet ham mange ganger, men frem til han ble rusfri, var det lite som hjalp.

Sandmæl føler seg lykkelig som får lov til å hjelpe ham nå som han er på et godt sted i livet. Hun håper det inspirerer andre til å tørre å snakke om økonomien sin, for hvis man fjerner stigmaet rundt det, kan løsningene fort komme.

– Michael er modig, det har han alltid vært. Jeg er så glad for at sånne som han viser at alle kan få trøbbel med økonomi. Forbrukslån og kredittkortgjeld er et stort problem i Norge, og en av måtene å få fjernet dette problemet på, er å snakke om konsekvensene av å ta slike lån. Det er viktig å ikke bare godta at man har havnet i økonomisk uføre, man må snakke med noen man stoler på og prøve å finne løsninger.

Andreassen poengterer at han måtte kutte forbruket sitt på flere poster, deriblant på take-away, shopping og gaming, men at han ikke har fått dårligere livskvalitet av den grunn.