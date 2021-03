Familie-SUVen Hyundai Santa Fe har i perioder solgt brukbart i det norske markedet.

De siste årene har det imidlertid gått trått. Premiummerkene har tatt store deler av markedet i denne klassen. Og så kom elektrifiseringen for fullt, nå stikker elektriske og ladbare biler av med de fleste kundene.

Hyundai svarer på det med å lansere en ny Santa Fe som også kommer med ladbar hybrid-drivlinje.

Bilen kommer nå til Norge med Hyundais helt nye 1.6-liters turbobensinmotor, kombinert med et avansert ladbart hybridsystem. De første eksemplarene er ventet til landet allerede i april.

Luksus-pakke

Her snakker vi stor og ladbar SUV med syv seter og mekanisk firehjulsdrift. I Norge tilbys to topputstyrte utgaver. I Premium er alt utstyr standard. I tillegg kan man velge en egen Luxury Package.

Med denne oppgraderes de ventilerte skinnsetene til nappaskinn, taktrekket til semsket kunstskinn og man får designelementer i aluminium i midtkonsollen.

I tillegg har Luxury Package lakkerte detaljer i stedet for tradisjonelle SUV-plastskjermer, og oppgraderte forkrommede beskyttelsesdeksler foran og bak.

– Er dette en god SUV til 100.000 kroner?

Robuste og ganske tunge linjer preger nye Santa Fe.

Batteripakken stjeler ikke plass

Santa Fe er bygget på en ny plattform som skal gi optimal plassutnyttelse, også med de nye, elektrifiserte drivlinjene.

HER ER PRISENE PÅ NYE SANTA FE Plug-in Hybrid Premium: 639.000 kroner Luxury Package: + 20.000 kroner Metallic lakk: 8.400 kroner I tillegg tilkommer leveringstillegg, veiledende 10.900 kroner.

Bilens lengde, bredde og høyde er økt fra forgjengeren. Nå er den 4,87 meter lang, 1,9 meter bred og 1,68 meter høy.

Batteripakken er plassert under for- og baksetene. Det gjør at den ikke påvirker plassen i kupeen eller bagasjerommet. Som følge av den nye plattformen er plassen innvendig dessuten økt, og baksetepassasjerene har tre centimeter større beinplass enn før.På tredje rad har man fire centimeter ekstra beinplass.

Bagasjerommet har også blitt større, og på syvseteren er plassen økt med 24 liter til 571 liter når bakerste seterad er felt ned. Med andre seterad i fremste innstilling og med rett seterygg, har man 782 liter tilgjengelig. Det er 32 liter mer enn i forrige utgave av Santa Fe.

Den ene er mye tryggere enn den andre

Slik ser det ut innvendig. Mye er digitalisert, men Hyundai holder fortsatt på en god del knapper.

Sand, snø og leire

For første gang leveres bilen også med en egen terrengvelger. Med kontrollhjulet som er plassert i midtkonsollen, kan man enkelt skifte mellom modus tilpasset forskjellige føreforhold. Man kan velge mellom sand, snø og leire, i tillegg til de kjente kjøremodusene eco og sport. Systemet har også en «smart driving mode»-funksjon, som automatisk velger riktig kjøremodus.

Under glatte forhold fordeles kraften automatisk til alle fire hjul, mens sportmodus gir økt akselerasjon ved å sende opptil 50 prosent av kraften til bakhjulene

I tillegg til et stort, nytt og fulldigitalt instrumentpanel og ny navigasjonsskjerm i bredformat, har nye Santa Fe tilkoblede nettbaserte tjenester med Bluelink. Dette inkluderer Hyundai LIVE Services, som blant annet betyr trafikkinformasjon, parkeringsoppdateringer, bensinpriser og vær i sanntid.

Visste du dette? De har kuttet ut alle fossilbiler i Norge

Ladbar Santa Fe er i Norge allerede i april, prisene starter på litt over 600.000 kroner.

Raskere mobillading og head up display

Parkerer man bilen innenfor en radius på mellom 200 meter og 2 kilometer fra destinasjonen i bilens navigasjon, kan man få «Last Mile Navigation» gjennom Bluelink-appen på smarttelefonen, og fortsette reisen til fots på en enkel måte.

Ladeplaten for trådløs lading av mobiltelefoner er oppgradert med raskere lading på inntil 15 watt.

Som forrige utgave av bilen, blir også nye Santa Fe som standard levert med head-up display i Norge. Med 8’’ projeksjon direkte på frontruten har man oversikt over viktig informasjon som hastighet, navigasjonsdata og sikkerhetsvarsler. Svært mye sikkerhetsutstyr er også på plass.

