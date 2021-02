Frigitt av Rosenborg: – Trengte en klubb som virkelig vil satse på meg

Erik Botheim har signert en kontrakt ut 2022-sesongen med Bodø/Glimt. Botheims kontrakt med Rosenborg ble terminert mandag, og allerede onsdag var han på plass på Aspmyra.

Han sier til TV 2 at det var flere som viste interesse for ham, men at en samtale med hovedtrener Kjetil Knutsen gjorde valget enklere.

– Jeg trengte å finne en klubb som passer min spillestil og virkelig vil satse på meg. Jeg hadde en veldig fin samtale med Kjetil, og vi fant ut at vi skal utvikle oss sammen, forteller spissen.

– Brutalt

Botheim slo aldri til i Rosenborg. Nå skal han jakte mål på Aspmyra.

– Botheim er en spennende, ung, norsk spiss som hittil ikke har fått gjennombruddet sitt i Eliteserien, men absolutt en spiller med potensial, sa sportssjef Aasmund Bjørkan i Glimt, til VG tidligere denne uken.

Det finnes sikkert en god forklaring, men dette ser veldig merkelig ut. Botheim må da være mulig å få noen kroner for i dagens marked? Interessen fra selveste Bodø/Glimt er bevis på akkurat det🥇 https://t.co/7SO4WX4yqN — Jesper Mathisen (@jespermathisen) February 16, 2021

Unggutten hadde egentlig to år igjen av kontrakten med Rosenborg, men trønderne valgte altså å terminere kontrakten.

Så spørsmål om hvordan det var å ikke bli satset på i Rosenborg, sier han:

– Det er en del av fotballen, det er brutalt. Så kan du enten legge deg ned og grine, eller så kan du snu det til noe positivt. Jeg har lært masse fra den tiden, og jeg tror det bare gjør meg sterkere mentalt. Nå har jeg masse energi og motivasjon, og gleder meg til å jobbe med disse gutta her.

Forhørte seg med Vetlesen

Botheim sier de første dagene har vært veldig lærerike.

– Det er en veldig dedikert gjeng, som er nøye med detaljer. Her må du være hundre prosent til stede, lyder det fra den unge spissen.

En god venn av Botheim, Hugo Vetlesen, er allerede i Bodø/Glimt. De har kjent hverandre i mange år, og hadde en god samtale før overgangen.

GULL. Hugo Vetlesen (til høyre) ble hentet til Bodø etter at Jens Petter Hauge ble solgt til AC Milan. Foto: Mats Torbergsen

– Hugo har jeg kjent i snart ti år. Han var en viktig samtalepartner i valget mitt. Vi pratet mye, og han sa at Bodø/Glimt kunne være et fint sted for meg.

Gultrøyene ble suverene seriemestere i fjorårets sesong. Bodø/Glimts nye spiss sier at hans jobb blir å hjelpe laget til å videreføre fjorårets suksess.

– Det blir å prøve å gjenskape de gode prestasjonene fra i fjor. For min del blir det å komme inn i gruppa og lære gutta å kjenne.

Botheim scoret ni mål på 34 kamper i løpet av sine fem år som RBK-spiller, inkludert et låneopphold i Stabæk der han scoret null mål på 15 kamper.

Han sier han ikke forventer å gå rett inn i laget.

– Du får aldri garantert spilletid i en klubb, og det er jeg forberedt på.