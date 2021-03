Hyundai har hatt en eventyrlig vekst i Norge de siste årene. Bare siden 2016 har elbil-andelen deres økt fra 15 til 94 prosent.

Av det resterende salget, er ladbar hybrid den viktigste drivlinjen. I år dukker det opp to spennende biler i sistnevnte kategori, nye Tucson og Santa Fe.

Nå har vi testet helt nye Tucson. I Norge blir den kun tilgjengelig som ladbar hybrid og de første kundeleveringene skal skje i april.

Ettersom vi er såpass tidlig ute her, har vi imidlertid fått nøklene til den vanlige hybriden, som er tatt inn til Norge som en demobil.

Det bør gi oss et inntrykk av hvordan den nye Norgesmodellen oppleves.

Det har skjedd mye positivt på designet på fjerde generasjon Tucson.

Hvordan er den å kjøre?

Nye Hyundai Tucson har fått et stort løft. Det merkes med en gang du setter deg inn bak rattet.

Hyundai Tuscon Hybrid Pluss Friskt design

Mye utstyr

God komfort Minus Kun én drivlinje

Veldig mange touchknapper

Batteripakken stjeler mye bagasjerom Pris fra (ladbar hybrid): 474.900 Pris testbil: Selges ikke i Norge

På veien oppleves bilen først og fremst trygg og ikke minst komfortabel. Du sitter godt og understellet sluker unna de fleste humper og ujevnheter på en god måte. Det sørger blant annet de elektronisk styrte demperne for, som hele tiden tilpasser seg forholdene.

Selv om hovedfokuset til Hyundai ligger på det komfortable, ønsker de samtidig å tilby et sportsligere tilsnitt, dersom du velger kjøreprofilen «sport». Hyundai har faktisk testet og utviklet bilen på Nürburgring, for å finpusse blant annet styrefølelsen.

Med myke vinterdekk i snø og slaps, er ikke utgangspunktet akkurat optimalt for å bedømme de sportslige kjøreegenskapene, så det får vi heller komme tilbake til senere.

Det nye interiøret er både moderne og oversiktlig.

Testbilen som altså er den vanlige «selvladende» hybriden, er utstyrt med en nyutviklet 1,6-liters bensinturbo, som får drahjelp fra en elmotor. Samlet effekt er 230 hk (mot 265 hk i den kommende ladbare utgaven).

Også girkassen er ny. Her finner vi en 6-trinns automatkasse, som absolutt gjør jobben sin. 0-100 km/t er i mål på 8,3 sekunder, mens topphastigheten er 193 km/t.

Forbruket er oppgitt til 0,55 liter/mil. Det klarer vi så vidt å oppnå ved svært forsiktig kjøring. Vårt inntrykk er at bilen nesten er overraskende tørst. Vi snakker fort 0,7-0,9 liter/mil i testperioden.

Hva forbruket på den ladbare utgaven blir, er ikke klart. Men her ventes det er elektrisk rekkevidde på over 50 kilometer (WLTP), noe som lover godt for drivstofføkonomien.

Den ladbare utgaven kommer til Norge i april. Dette er en av rundt 20 demobiler som ikke er ladbar.

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg?

Nye Tucson er en relativt romslig bil i sin klasse. Bilen måler 4,5 meter i lengderetning og er 1,86 meter bred.

Bagasjerommet er på 616 liter i denne versjonen. I den ladbare utgaven krymper det til 558 liter, på grunn av en større batteripakke. Begge drivlinjene kan trekke opptil 1.650 kg.

Det er lett å trives i baksetene.

Livet i baksetet

Også i baksetet er det godt med plass, både takhøyde og beinplass er fin. Dessuten kan baksetene felles ned både fra bagasjerommet og forfra.

Vinkelen på seteryggen kan også justeres, og du har eget USB-uttak for lading av telefon eller nettbrett.

På den ladbare hybriden, skal det sies at beinposisjonen blir litt høyere, ettersom batteripakken er plassert under baksetene.

Bak rattet

Foran sitter du høyt, med god oversikt. Skinnsetene er gode, med elektrisk justering. Testbilen har også tempererte seter, som er standard hvis du velger Premium utstyrsnivå.

Her inne kan du velge mellom 64 farger på stemningsbelysningen.

Design: Utenpå og inni

Tucson har gått fra å være en ganske anonym, nesten litt kjedelig bil, til å bli en kompakt-SUV folk snur seg etter.

Her har Hyundai virkelig gjort kraftfulle grep på designet. Foran dominerer en helt ny grill, med lys integrert. Dette vekker faktisk en del oppsikt, og med denne signaturen, er du er aldri i tvil om at det er nye Tucson du møter på veien.

Siden lanseringen for 17 år siden, er det solgt over 7 millioner Tucson i verden.

Også langs siden har koreanerne gjort ting annerledes. Her finner vi meislede overflater, med tydelige profiler – med mål om å fremme det sportslige uttrykket. Kult? Ja. Men i noen vinkler, kan det nesten se ut til at du har bulket bilen...

Hekken er strammet markant opp, sammenlignet med utgående generasjon. Her finner vi også en helt ny lyssignatur.

På innsiden er alt splitter nytt. Vi liker det nye interiørdesignet, og ikke minst materialkvaliteten som er overraskende god. Her begynner Hyundai så vidt å lukte premium.

De fleste funksjonene styres via den nye infotainment-skjermen på 10,25 tommer. For øvrig har man gått vekk fra fysiske knapper og erstattet dem med berøringsfølsomme flater. Akkurat det fungerer ikke like godt i praksis. Her blir det mer ufølsomt, og du må i større grad ta blikket fra veien «for å treffe» riktig funksjon.

En annen liten ting vi rett og slett irriterer oss over, er at volumhjulet er borte. Nå må du trykke på en hard touchflate for å justere, det gir ingen godfølelse.

Klimaanlegget består av en rekke skjulte luftdyser i de buede formene på dashbordet. Det ser lekker ut, men hensikten er også å spre luften på en mer behagelig måte. Smart!

Startprisen på den ladbare versjonen er 474.900 kroner.

Tech-faktor

Nye Tucson leveres med mye sikkerhetsutstyr som standard. Vi kan blant annet nevne filassistent, automatisk nødbrems som overvåker kryssende trafikk og blindsonevarsler.

Velger du øverste utstyrsnivå (Premium) får du også en genial funksjon, nemlig blindsonevarsler med kameravisning. Dette er smart og fungerer veldig bra.

Med Premium utstyrsnivå får du også 360-graders kameravisning og fjernstyring av bilen, som gjør at du kan parkere den med nøkkelen, uten å sitte bak rattet.

Dette blir med stor sannsynlighet en bil vi kommer til å se mange av på norske veier i tiden fremover.

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du vil ha en komfortabel bil med mye utstyr og et av de beste interiørene i klassen.

Ikke bilen for deg hvis: Du kjører mye og langt, og ikke er interessert i å lade ofte. Da bør du heller gå for en ren dieselbil.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 9 vurderinger av Tucson - og eierne virker fornøyde. Men enn så lenge er det ingen omtaler av den nyeste utgaven.

Hyundai Tucson hybrid Motor og ytelser: Motor: 1,6 liter turbo + el

Drivstoff: Bensin

Effekt: 230 hk

0-100 km/t: 8,3 sekunder

Toppfart: 193 km/t

Forbruk (WLTP): 0,55 liter/mil Mål, vekt og volum: Vekt: 1.634 kg (ladbar hybrid: 1.818 kg)

Tilhengervekt: 1.650 kg

Bagasjerom: 616 liter (ladbar hybrid: 558 liter)

Bakkeklaring: 17 cm Pris (ladbar hybrid) Fra: 474.900 kroner

