Solveig Kloppen (49): – Jeg ble ufordragelig – jeg ble en heks

Når Solveig Kloppen (49) dukker opp på TV-skjermen er det som regel en blid, positiv og følsom programleder vi møter, enten det er i «Norske talenter» eller «Hjemme hos Kloppen».

Derfor er det vanskelig å forestille seg utgaven av seg selv hun beskriver at hun var en kort periode for noen år siden.

– Det som skjedde var at jeg ble ganske sint og ufordragelig. Irritabel og bjeffete. Jeg var ikke et menneske man hadde lyst til å trøste. Jeg ble en heks, forteller hun i ukens episode av «Helt Harald» med Harald Rønneberg.

Mistet hele familien

På kort tid mistet Kloppen både moren, faren og søsteren, noe som var svært tøft for Solveig og familien hennes.

– Det har jo vært heftig. Klara og Albert var åtte og elleve da mormor og tante Kathrine døde. Mamma fikk vi jo følge helt inn og det var så tydelig at mormor ikke var der lenger. Med Kathrine var det helt annerledes. Hun var 50 år og tok sitt eget liv, sier Kloppen.

– En ting er jo savnet etter tante, men så er det også det å se at mamma er så vanvittig lei seg, forklarer hun.

PROGRAMLEDER: Solveig Kloppen ledet Norske Talenter i 2019. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV2

Skryter av ektemannen

Hun skryter av hvordan ektemannen Kjartan Brügger Bjånesøy (50) holdt familien samlet, selv om han også nådde et punkt det nok var nok.

– Kjartan har jo vært en klippe for familien, men på et tidspunkt fikk jo han også nok. Han tenkte at sånn kan vi ikke ha det, dette går ikke. Og så merket jeg at han ble litt redd for at jeg hadde blitt sånn. At dette var for alltid, sier hun.

Det skremte Kloppen.

– Det ble jo jeg redd av. Av at han ble redd, innrømmer hun.

Men hun var aldri redd for at mannen hun giftet seg med i 2005 skulle pakke sakene sine og dra.

– Nei, det var jeg faktisk ikke redd for. Jeg trengte så veldig at han skulle stå der som en påle, det er jo veldig mye å be om, men på et tidspunkt sa Kjartan at jeg måtte gå tilbake til psykologen. Han ble med også, og da sa psykologen at dette er helt normalt. Det var veldig deilig å høre, smiler hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no

Kors på Halsen sin chattetjeneste

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

– Forandret meg for alltid

Ordene fra psykologen ga en god start på sorgbearbeidingen hun måtte igjennom. Nå går det bra.

– Men jeg har jo forandret meg for alltid. Jeg kommer aldri til å bli den samme igjen. Nå er det tre år siden Kathrine og mamma døde, og det som er fint er tiden hjelper jo. Man tror jo ikke det når man står midt oppi det, men den gjør det. Og så har jeg lært at i morgen kan alt se annerledes ut, avslutter hun.

Og det er kanskje nettopp derfor hun tar i mot Harald Rønneberg sin halsbrekkende utfordring, nemlig å hoppe med en rallybil.

«Helt Harald» ser du på TV 2 mandager klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo.