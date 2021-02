Ovnsbakt fetaost med tomater og pasta

Se egen oppskrift på eltefrie langtidshevede baquetter.

Dette trenger du:

Ca. 250 små tomater, velg gjerne de små søte norske tomatene

2-3 fedd hvitløk

Ca. 200 g fetaost, hel bit

1 dl olivenolje

1-2 ts balsamicoeddik

2 ts tørket oregano

¾ ts salt/grovmalt pepper, eventuelt ½-1 ts røkt paprika

Ca. 1 ts finrevet skall fra sitron, kun det gule

Frisk basilikum til servering

Tilbehør: Spagetti, tagliatelle eller den pastaen du liker

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 230 grader. Legg hele tomater og hvitløk i et ildfast fat. Bland sammen olivenolje, salt, pepper og tørket oregano og fordel halvparten av oljeblandingen over tomatene. Legg over fetaosten, midt i formen. Tilsett finrevet sitronskall i resten av olivenoljeblandingen og hell over fetaosten. Stek på midterste rille i ca. 30 minutter til osten og tomatene er myke. Mens retten står i ovnen kok pasta etter anvisning på pakken. Etter ca. 30 minutter ta formen med tomater og fetaosten ut av stekeovnen. Bruk en gaffel og knus og bland sammen tomater og fetaost og vend inn grovhakket frisk basilikum og godt avrent pasta. Server med brød.

Eltefrie langtidshevede baquetter

Dette trenger du:

400 g fint hvetemel

125 g sammalt grov hvete eller rug (rug gjør det ferdige bakverket litt fuktig)

50 g lettkokte havregryn

Ca. 100 g blanding av linfrø, gresskarkjerner og eventuelt hakkede valnøtter

1 ts salt

1 liten «ert» fersk gjær eller ⅓ ts tørrgjær

5 dl kaldt vann

Olje til utbakingen og linfrø eller gresskarkjerner til dryss

Slik gjør du:

Ha de tørre ingrediensene og gjær (fersk gjær smuldres i melet) i en bakebolle og bland sammen. Tilsett vannet og rør sammen med en sleiv eller slikkepott. Deigen skal være klissete som en grøt. Dekk bakebollen med lokk eller plast og la deigen heve i romtemperatur i minst 10 timer, kan heve opp til 18 timer.

Utbaking: Ha ca. 2 dl hvetemel på kjøkkenbenken og hvelv/hell ut den ferdig hevede deigen. Deigen skal være klissete og flyte litt utover. Bruk en bakeskrape eller en stor slikkepott og hendene og brett deigen sammen med litt av melet på benken et par ganger slik at deigen blir litt lettere å jobbe med. Del i to biter. Bruk hendelen og form/trekk hver bit til et rektangel. Vri/ tvinn hvert rektangel til en baquette og legg på bakepapirkledd stekebrett. La baquettene etterheve mens stekeovnen varmes til 250 grader. Sett en liten ildfast bolle/skål med litt vann i bunnen av ovnen. Stek baquettene på midterste rille i 13-15 minutter, følg med, til baquettene er gylne og når du banker på dem får du en hul lyd. Avkjøl på rist.