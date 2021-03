Den beste yoghurten kan du sende med barna i matpakka hver dag

Yoghurt er et populært tilskudd i matpakka for de minste, og mange sender det med barna hver eneste dag. Det er helt i orden, ifølge ernæringsekspert Isabel Bråthen:

– Det er jo anbefalt tre om dagen av melk og meieriprodukter, derfor kan absolutt yoghurt være en av de tre. Det er viktig at man gir det beste alternativet, hvis man skal gi yoghurt til barn hver dag.

Førsteklassingene Eric Noah, Hedda og Lotta har også smakt på yoghurtene.

Sammen med kollega Caroline Bråthen Dale, fra Myrens ernæring, har hun gått gjennom innholdet i yoghurtprodukter rettet mot barn. De mener yoghurt har fått et ufortjent dårlig rykte.

– Det er mange frustrerte foreldre som får høre fra barnehagen at yoghurt er usunt og fullt av sukker, men yoghurt inneholder også veldig mye bra, sier Bråthen.

Hun nevner proteiner, kalsium og D-vitamin.

Slik er testen gjennomført

TV 2 hjelper deg har valgt ut yoghurt-produkter rettet spesifikt mot barn, som finnes i de fleste dagligvarebutikker.

I tillegg til klassiske yoghurtbegre, vurderes også klemmeposer og drikkeyoghurt. Skyr eller Kvarg er også med i testen. Produktene er fra Tine, Danonino, Yoplait, Kolonihagen og Q-Meieriene.

EKSPERTVURDERING: Isabel Bråthen og Caroline Bråthen Dale fra Myrens ernæring har gått gjennom alle yoghurtene. Foto: Hilde Ranheim/TV 2 hjelper deg.

Produktene vurderes utfra mengde tilsatt sukker, mettet fett, andel frukt, proteiner, kalsium og D-vitamin. I tillegg vurderes de utfra størrelse, altså hva barnet faktisk får i seg om de spiser opp hele produktet.

De minste produktene fra Danonino inneholder kun 50 gram, mens de største fra Q-Meieriene, Tine og Yoplait inneholder 125 gram.

Store forskjeller

Det er store forskjeller på yoghurtene. De beste er uten tilsatt sukker, eller har rundt en sukkerbit tilsatt sukker i seg. De verste har over fem sukkerbiter med tilsatt sukker. Det kommer i tillegg til eventuelt fruktsukker.

Bråthen og Dale er i imidlertid positivt overrasket over at det generelt er lite sukker i de fleste, spesielt sammenlignet med «voksen-yoghurt», altså porsjonsbegre som ikke er rettet spesielt mot barn.

– De fleste yoghurtene ligger på to til fire prosent tilsatt sukker, mens vi ser at «voksen-yoghurt» kan ligge høyere enn fem prosent tilsatt. Så sånn sett kommer de fleste barneyoghurtene ganske godt ut, sier Dale.

Kan spise de beste hver dag

Aller best ut kommer klemmeposene fra Skyr, som får terningkast seks. De har svært lite tilsatt sukker og en høy andel protein.

– I tillegg er det en veldig fin porsjonstørrelse som gjør at den er gunstig for de aller fleste, både de minste og de litt større, sier Dale.

Tine uten tilsatt sukker og Kolonihagen gjør det også bra og får en femmer. Sammen med Skyr er det de Dale og Bråthen anbefaler i matpakka om man skal ha det med hver eneste dag.

– Da vet man at man får godt med næringsstoffer som små barn trenger, uten å være bekymret for at de skal få i seg alt for mye av det de ikke trenger, sier Bråthen.

Sammenlignes med Nugatti

Dårligst ut kommer Q-mix fra Q-Meieriene i smakene banan, bringebær og vanilje. Den har den største porsjonspakningen, og den eneste yoghurten som kommer med en fargerik topping man kan blande i yoghurten.

– Det var opp mot fem sukkerbiter i en sånn boks. Man kan sammenligne det med en god spiseskje med Nugatti, sier Dale.

Hun mener yoghurten heller kan nytes som et alternativ til godteri eller en litt sunnere dessert.

Q-Meieriene skriver dette til TV 2 hjelper deg:

«Q Mix er ment som et alternativ når du har lyst på en ekstra kos eller belønning – og kan for eksempel fungere som et sunnere alternativ til godteri på en lørdag.

Men vi gir oss ikke og skal fortsette å utfordre på sukker. Målet er å redusere det tilsatte sukkeret i alle våre produkter.»

Skyr Mini

(kommer i vanilje, tropisk, bringebær, jordbær og banan)

Skyr Mini får terningkast 6. Foto: Pernille Dvergedal

Terningkast: 6

Nettovekt: 90g

Proteiner, g/100: 10g

Sukkerarter, g/100: 6,5 - 8g

Mettet fett, g/100: 0,1g

Kalsium, g/100: 97mg

Tilsatt sukker: 1 sukkerbit

Testens vinner! Alle Skyr Mini har høyt proteininnhold, lite sukker og lite mettet fett. Det kunne vært mer kalsium sammenlignet med de andre, men den har likevel OK med kalsium. Liten porsjon som passer til både de aller minste, men også de litt større barna. Kan fint tas med i matpakka hver dag.

Kolonihagen yoghurt

(Kommer i jordbær/banan og pære/banan)

Terningkast: 5

Kolonihagen sine klemmeposer får terningkast 5. Foto: Pernille Dvergedal

Nettovekt: 90g

Proteiner, g/100: 6,4-6,5g

Sukkerarter, g/100: 7,4 - 7,6g

Mettet fett, g/100: 1g

Kalsium, g/100: 106mg

Tilsatt sukker: ca 1 sukkerbit

Kolonihagen sine klemmeposer har bra proteininnhold, lite mettet fett og lite tilsatt sukker. De har også et høyt innhold av frukt (18-19%). Det kunne vært høyere kalsiummengde, men mengden er helt OK. Liten porsjon som passer til både de aller minste, men også de litt større barna. Et godt alternativ til matpakka om man vil sende med yoghurt hver dag.

Tine junior uten tilsatt sukker får terningkast 5. Foto: Pernille Dvergedal

Tine junior yoghurt, uten tilsatt sukker

(mango og banan)

Terningkast: 5

Nettovekt: 8x125g

Proteiner, g/100: 4 - 4,1g

Sukkerarter, g/100: 5,9 - 7,4g

Mettet fett, g/100: 1,8g

Kalsium, g/100: 141mg

Tilsatt sukker: 0

Tine Junior uten tilsatt sukker har bra med kalsium, greit proteininnhold og ikke noe tilsatt sukker. Også en yoghurt barna kan få hver dag.

Tine junior får terningkast 4. Foto: Pernille Dvergedal

Tine junior yoghurt

(jordbær, bringebær, blåbær og banan)

Terningkast: 4

Nettovekt: 8x125g

Proteiner, g/100: 3,7 - 4g

Sukkerarter, g/100: 9,5 - 11g

Mettet fett, g/100: 1,7g

Kalsium, g/100: 132mg - 141mg

Tilsatt sukker: 2 sukkerbiter

Tine junior yoghurt har fint fettinnhold og godt innhold av kalsium. Trekkes ned på grunn av innholdet av tilsatt sukker. Et helt OK alternativ til matpakka, men helst ikke hver dag.

Tine junior sine klemmeposer får terningkast 4. Foto: Pernille Dvergedal

Tine junior yoghurt, pose

(blåbær og jordbær)

Terningkast: 4

Nettovekt: 90g

Proteiner, g/100: 3,7 -3,9g

Sukkerarter, g/100: 9,8 - 10g

Mettet fett, g/100: 1,7g

Kalsium, g/100: 132mg - 133mg

Tilsatt sukker: 1,5 sukkerbit

Klemmeposene fra Tine skiller seg ikke nevneverdig ut, men har et godt innhold av kalsium. Også et OK alternativ til matpakka, men ikke hver eneste dag.

Q frokost yoghurt, poser

(melon og pasjon, blåbær og skogsbær)

Terningkast: 4

Q frokost klemmeposer får terningkast 4. Foto: Pernille Dvergedal

Nettovekt: 125g

Proteiner, g/100: 4,5 - 4,6 g

Sukkerarter, g/100: 7,1 - 7,8g

Mettet fett, g/100: 1,8 - 1,9g

Kalsium, g/100: 119mg

Tilsatt sukker: 1,5 - 2 sukkerbiter

Klemmeposene fra Q-Meieriene har greit med mettet fett, men litt mer sukker enn vinnerne i testen. Pluss for godt protein- og kalsiuminnhold. Et OK alternativ til matpakka, men ikke hver dag.

Danonino

(banan, aprikos og jordbær)

Terningkast: 4

Danonino sine små begre får terningkast 4. Foto: Pernille Dvergedal

Nettovekt: 6x50g

Proteiner, g/100: 3,6g

Sukkerarter, g/100: 9,4g

Mettet fett, g/100: 1,8g

Kalsium, g/100: 200mg

Tilsatt sukker: ikke opplyst

De små begrene fra Danonino passer fint til de aller minste. Den har også svært godt med kalsium. Litt lite proteiner. Minus for ikke å opplyse om mengde tilsatt sukker. Fin i matpakka for de aller minste.

Safari frukt- og bæryoghurt

(banan, mango, vanilje, jordbær)

Terningkast: 4

Nettovekt: 8x125g

Safari får terningkast 4. Foto: Pernille Dvergedal

Proteiner, g/100: 4 - 4,3g

Sukkerarter, g/100: 9,7 - 9,9g

Mettet fett, g/100: 1,9 - 2g

Kalsium, g/100: 145-155mg

Tilsatt sukker: 1-2 sukkerbiter

Yoghurtbegrene fra Yoplait har godt kalsiuminnhold og greit med protein. Trekkes noe ned for andel sukkerinnhold. Greit fettinnhold. Helt OK i matpakka, så lenge det ikke blir hver dag.

Danonino, poser

(Vanilje, jordbær og jordbær og banan)

Terningkast: 3

Danonino klemmepose får terningkast 3. Foto: Pernille Dvergedal

Nettovekt: 70g

Proteiner, g/100: 3,5 - 3,6g

Sukkerarter, g/100: 10 - 11g

Mettet fett, g/100: 1,8g

kalsium, g 100: 180mg

Tilsatt sukker: ikke opplyst

Posene fra Danonino har en fin størrelse for de aller minste. Den har imidlertid mer sukkerarter enn flere av de andre og lite proteiner. Trekk for ikke å opplyse om mengde tilsatt sukker. Bra med kalsium. Helt OK å gi til barn innimellom.

Danonino, drikkeyoghurt

Terningkast: 3

Nettovekt: 4x100g

Proteiner, g/100: 2,8g

Danonino drikkeyoghurt får terningkast 3. Foto: Pernille Dvergedal

Sukkerarter, g/100: 11g

Mettet fett, g/100: 1g

Kalsium, g 100: 130mg

Tilsatt sukker: ikke opplyst

Drikke-yoghurtene kan være en fin avveksling fra andre yoghurtprodukter innimellom. Disse har fint innhold av kalsium, men lavt proteininnhold. De har også litt mer sukkerarter enn flere andre i testen. Trekk for ikke å opplyse om mengde tilsatt sukker.

Q mix yoghurt

(bringebær, vanilje og banan)

Terningkast: 1

Nettovekt: 125g

Q mix får terningkast 1. Foto: Pernille Dvergedal

Proteiner, g/100: 4,4g

Sukkerarter, g/100: 12,5 - 13,7g

Mettet fett, g/100: 2,8g

Kalsium, g/100: 111mg

Tilsatt sukker: rundt 4,5 sukkerbiter

Q mix er testens taper. Den ser til sitt forsvar heller ikke særlig sunn ut, og er neppe noe du ville puttet i matpakka.

Yoghurtene har høyere andel mettet fett enn de andre i testen, mye sukker og høyeste andel tilsatt sukker i testen. Det er imidlertid OK med proteiner og kalsium. Et alternativ til dessert eller sunt godteri, men absolutt ikke noe man sender med i matpakka.