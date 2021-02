De unge er viktige for demokratiet. Ta dem på alvor!

Når unge blir latterliggjort for å dele erfaringene sine med pandemien, har vi et problem. Det å engasjere seg, eller dele erfaringer, har ingen nedre aldersgrense.

Hvem har sagt at en ung stemme skal bety mindre enn en voksen i samfunnsdebatten? Hvordan vi møter unge stemmer, har konsekvenser for demokratiet vårt.

Takk til Pernille Gunnes som deler observasjonene sine fra kommentarfeltet til TV 2 Nyhetene og med det løfter en viktig demokratisk utfordring.

Hun beskriver både hersketeknikker rettet mot unge, hvor ung alder blir brukt mot dem, og hun viser fram regelrett hatprat.

Ingen av delene hører hjemme i en sunn debattkultur. I ytterste konsekvens, frykter jeg at unge rett og slett blir skremt fra å delta i samfunnsdebatten.

I rollen min som stortingspresident, bruker jeg mye tid på å snakke med barn og unge om demokratiet vårt og de demokratiske verdiene våre.

Det er blitt en god del både formelle og uformelle møter på ulike arenaer siden jeg tok over stortingspresidentrollen for snart tre år siden, både elever, ungdomsråd, interesseorganisasjoner og ungdomspolitikere.

Det mange unge har vært opptatt av å ta opp, har nettopp vært de steile frontene i samfunnsdebatten, og spesielt på nett. Noe av det første jeg lærte gjennom disse møtene, var at en del voksne er blant de verste når det gjelder å vise folkeskikk ved tastaturet.

Som en del av ytringskulturkampanjen #Siifra, som jeg og resten av presidentskapet på Stortinget lanserte sammen med ungdomspartiene og LNU i 2019, tok Stortinget initiativ til å bestille en undersøkelse for å få bedre oversikt over unges forhold til ytringsfrihet og ytringskultur i dag.

Den viser at nesten halvparten av de unge (mellom 15 og 20 år) som ble spurt, 44 prosent, har opplevd å få negative kommentarer eller reaksjoner etter å ha delt meningene sine.

Over halvparten av disse igjen hadde blant annet blitt utsatt for latterliggjøring. Det kommer også frem at mange unge har sluttet å dele meningene sine, eller sier noe annet enn de egentlig mener, fordi de er redd for hvilke kommentarer og reaksjoner de kan bli møtt med.

Latterliggjøring og personkritikk utgjør hovedmengden av de reaksjonene som går ut over mer saklige motargumenter.

Likevel opplever altså over halvparten som får negative reaksjoner latterliggjøring, og en av fem også hets eller hatefulle ytringer knyttet til utseende, kjønn, religion eller hudfarge.

Noe færre har opplevd utestenging, og noen helt få også trusler eller vold. Heldigvis forekommer ikke de alvorligste hendelsen ofte, og de rammer få. Det betyr ikke at vi kan bagatellisere dem.

De er dramatiske for de som rammes, og de kan bidra til å holde også andre fra å engasjere seg.

Observasjonene til Pernille Gunnes fra kommentarfeltet til et av våre største nyhetsmedier, er dessverre i tråd med det undersøkelsen viser.

Og dessverre handler det ikke bare om tematikk knyttet til korona. Kommentarer som går på person i stedet for sak, inneholder hersketeknikker eller hatprat representerer ulike nivåer av ugrei debattkultur.

Blir det nok av disse, risikerer vi å stenge ute en generasjon av stemmer fra samfunnsdebatten og at demokratiet i praksis blir snevret inn. Jeg er glad for at hun sier høyt ifra om dette og er med på dugnaden om å gjøre debattkulturen mer inkluderende.

«En Facebook-profil gir deg ikke fripass til å si hva enn du vil. Det må du bare lære deg. Vanlig folkeskikk gjelder også i sosiale medier», skriver TV 2-nyhetens kommentarfeltmoderator. Jeg er helt enig.

Så her kommer en oppfordring til alle – ikke minst voksne: Bruk ytringsfriheten din til å skape en god debatt for alle.

Og vær en hverdagshelt og si ifra når du ser hersketeknikker, trusler, sjikane eller andre former for uakseptable kommentarer. Demokratiet er avhengig av at unge deltar i det offentlige ordskiftet. Ta dem på alvor.

