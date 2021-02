Iselin Guttormsen: – Jeg tapte konkurransen med vilje

GOD KVELD NORGE (TV 2): Bloggeren hadde fått nok av høyder i «71 grader nord», og brukte ekstra lang tid i utslagskonkurransen for ikke å slå ut de andre.

– Jeg hadde stålkontroll på byggeklossene, og var ferdig lenge før Vår og Victor, sier Iselin Guttormsen (34) til God kveld Norge.

I kveldens episode av «71 grader nord» står det til slutt mellom henne, Vår Staude (54) og Victor Sotberg (29). Victor går videre, og det blir duell mellom bloggeren og God morgen Norge-programlederen.

– Vår er jo udugelig med de klossene, ler Guttormsen.

Så innrømmer hun at det hele var planlagt.

– Ja, jeg taper med vilje. Jeg valgte å rase tårnet, sier hun.

Heftig høydeskrekk

Guttormsen hadde rett og slett fått nok spenning fra alle høydene de måtte bestige i konkurransen.

– Jeg skulle ikke sitte igjen i slutten av «71 grader nord» og dingle i en seng på toppen av en fjelltopp, sier hun bestemt.

Det var særlig Hamarøyskaftet, en klatreetappe hun valgte å ikke gjennomføre, som ble avgjørende for at hun ikke ville mer.

– Jeg beseiret både klipper, angst og høydeskrekk flere ganger i programmet, men når jeg i etterkant så hva lagkameratene mine klatret opp på, er jeg så evig takknemlig for at jeg trakk meg fra etappen i tide. Hvis ikke hadde jeg sittet på den fjellhylla ennå, ler Guttormsen.

– Gnagsår i tissen

Men det er ikke bare høydeskrekken som har stått i fokus denne sesongen.

Seerne har stadig vekk kunnet høre ganske så direkte beskrivelser fra Guttormsen, som utdanner seg til sexolog og gjør suksess med podcasten «G-punktet».

Ord som klitoris, kjønnslepper og hemoroider har vært gjengangere i ulike sammenhenger. I siste program er det for eksempel «gnagsår i tissen» etter at kjønnsleppen har havnet utenfor trusa.

– Jeg har bare alltid pratet veldig åpent om ting og tang. Det er så rom for at gutter skal få snakke om kropp og kødde, men med en gang en jente gjør det, så er det sånn «å, så vulgær du er!», sier Guttormsen oppgitt.

Hun viser til en tidligere «snakkis» fra programmet:

– Jeg så jo klippet med Vår og jeg som lette etter flått i hverandres rumper, og da ble det masse rabalder, men at Adrian driter på toppen av Brekketind og tar salto ut i sjøen så bjellene flagrer, da bare ler man, mener Guttormsen.

— Er det et lite slag for kvinnekampen?

— Ja, det kan man vel kanskje si, sier Guttormsen.

Oppgitt over sminke-spørsmål

Guttormsen svarer gladelig på hva det måtte være, men ett spørsmål får henne til å steile litt.

For hvorfor i all verden må andre bry seg om hun har på seg litt sminke på tur?

– Jeg synes det er rart å rette fokus mot det. Jeg hadde en periode med voksenakne, så ja, jeg dekka til kvisene mine. Og så blir man mye brunere i ansiktet enn på resten av kroppen når man er på tur. Vi hadde strålende vær i mange dager, sier hun.

– Nå ble du litt streng?

– Ja, jeg er en dame som tar på meg sminke før jeg drar på treningsstudio, for da føler jeg meg fin. Hvis du jobber med salg og kommer på kontoret og føler deg som dritt, så kan du ikke forvente at du leverer sakene. Og jeg må føle meg rå for å levere, så la meg få gjøre det da, svarer Guttormsen.