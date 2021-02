TIX gjør om MGP-låta

TIX ble tidlig forhåndskvalifisert til den norske Melodi Grand Prix-finalen 20. februar. Det betyr at han ikke har måttet kjempe om en plass gjennom en av delfinalene, slik mange av de andre finalistene har måttet.

Han, og de fem andre forhåndskvalifiserte artistene, har én etter én fått fremføre låtene sine i vinterens fem delfinaler. TIX var først ute og viste frem låta «Ut Av Mørket» allerede 16. februar.

Til God kveld Norge røper han at låta han skal fremføre i selve finalen vil være en litt annerledes låt.

– Plutselig skal alle ha en mening om låta di

TIX, eller Andreas Haukeland som han egentlig heter, er vant til at millioner av mennesker hører på musikken hans. Han synes likevel det er spesielt å være med i MGP.

–I MGP skal plutselig alle ha en mening. Det er liksom ikke sånn at «tja, den var fin, den kan jeg trene til». Nå er det enten «den var dritbra, den skal videre og representere Norge i Eurovision» eller så er det «nei, få det bort».

Låtene TIX lager går ofte rett opp på førsteplass på topplistene. Denne gangen havnet låta på andreplass.

Dårlig tid

– Jeg spilte den jo på norsk i den første norske delfinalen. Og det er jo egentlig ikke et sjakktrekk i MGP-sammenheng.

Han forteller at det var viktig for ham å fremføre den på norsk til å begynne med. Han ville at folk skulle knytte bånd til låta slik den opprinnelig var skrevet.

Når Haukeland besøker God kveld Norge, er det under én uke til finalen. Likevel er ikke den engelske låta ferdig, forteller Haukeland.

– Ja, jeg har dårlig tid, innrømmer han og fortsetter:

– Det er så mye som skjer, så jeg må bare stole på at jeg har evnene som skal til for å «naile» den låta.

Ikke den samme låta på engelsk

Programleder Marte Bratberg stiller spørsmål ved om han ikke bare kan oversette teksten til engelsk.

– Nei, for det er en helt annen låt på engelsk. Tematikken er litt annerledes forklarer han:

«Det handler om to engler. Skjønnheten og udyret. Det handler om at jeg på ingen måte kan forvente at en som er så perfekt som deg noen gang skal nøye seg med en som meg».

– Gitt avkall på veldig mye

Han forteller at TIX er en karakter som er ganske annerledes enn ham selv. De siste årene har offentligheten blitt mer og mer kjent med gutten bak solbrillene og den ikoniske pelskåpa. Niklas Baarli spør om han har planer om å legge TIX på hylla og bli Andreas på fulltid.

– Nei. Drømmen min er at Andreas skal få leve et helt vanlig liv en dag. Jeg har gitt opp 20-årene mine for å følge den drømmen jeg trodde jeg ville ha.

Han opplever at det han gjør betyr mye for veldig mange mennesker, ikke bare ham selv og hans egen drøm. Derfor har han gitt avkall på det mange andre tar forgitt, forklarer han.

– Goder ved å leve et normalt liv. Dra på en date på en kafé, dra på matbutikken eller være på et vors og ha det hyggelig. Det er ting som er veldig vanskelig for meg å gjøre.

Han oppsummerer:

– Jeg har gitt avkall på veldig mye i 20-årene fordi jeg vet det hjelper andre.

En dag håper han at han får tilbake noe av den tiden.