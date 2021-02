Er regjerende norgesmester to år etter gullet: – Vi trenger en klar beskjed - uansett hva det er

Anders Bastiansen og Frisk Asker løftet «bøtta» våren 2019. Å fortsatt være norgesmester er imidlertid ingen trøst i et Hockey-Norge som kjemper en stadig mer desperat kamp mot klokka for å få berget sesongen.

– Ingenting som helst.

Det sier assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm, på spørsmål om de har fått en pekepinn på når en beslutning om hockeyen blir tatt.

Opprinnelig var torsdag 18.februar satt som en mulig oppstartsdato for Fjordkraft-ligaen, men i slutten av forrige uke kom beskjeden om at det ikke ville la seg gjøre.

Det er ventet at Hockey-Norge får beskjed om de kan starte opp igjen eller ikke i løpet av de neste 24 timene.

VETERAN: 40 år gamle Anders Bastiansen, her etter en scoring i fjor, er inne i sin andre periode i Frisk Asker. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Blir det ny utsettelse, spøker det mildt sagt for muligheten til å få gjennomført 36 seriekamper og et sluttspill.

– Mer psykisk enn fysisk vanskelig

– Vi håper selvsagt at vi får lov til å begynne å spille igjen - det har vært ønsket hele tiden. Vi har trent en god stund nå uten å vite når vi kan begynne på igjen. Det hadde vært fint med en beskjed. Det begynner å bli dårlig med tid, sier Anders Bastiansen.

Veteranen var med på å løfte den siste «bøtta» som ble delt ut i norsk hockey tilbake i april 2019.

– Det er ikke en trøst at vi fortsatt er regjerende mestre. Vi vil bare spille videre. Det beste hadde vært å få en klar beskjed - uansett hva det er, sier han.

18.januar anbefalte regjeringen stans i alt seriespill i toppidretten i to uker. I slutten av januar ble denne pausen så forlenget med to nye uker.

Nå spørs det om det kan spilles kamper igjen allerede lørdag, eller om man må vente helt til mars.

– Å trene, trene og trene uten å vite når vi kan spille igjen er mer psykisk vanskelig enn fysisk. Jeg tror alle spillerne i ligaen er villige til å strekke seg langt for å få dette til. Fysiske er vi klare - jeg kunne spilt kamp senere i kveld! Treningsforholdene til de ulike lagene har kanskje ikke vært «rettferdige», men vi har levd i et år nå hvor ting ikke er helt rettferdig. Så det hadde nok alle akseptert, sier Bastiansen.

SKAL GI ISHOCKEYEN OG IDRETTEN SVAR: Kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) er ventet å gi tommelen opp eller ned før helgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

– En risiko jeg har valgt å ta

– Det var forferdelig kjedelig ikke å få spille sluttspillet i fjor. Det var tungt, men samtidig var det riktig å stenge helt ned på det tidspunktet. Når er det litt annerledes. Nå vet alle mye mer og har mye mer informasjon. I tillegg lever vi toppidrettsutøvere mye «strengere» enn mange andre og tar ekstra mange hensyn, fortsetter Bastiansen.

Han legger til at han ikke sitter på like mye informasjon eller kunnskap om viruset og hvordan det sprer seg som fagfolkene, men er likevel klar på at han vil reagere om hockeyen får beskjed om å vente enda en uke eller to til.

– Jeg synes det vil være veldig rart om vi ikke får spille. Jeg vet at jeg utsetter meg selv for en risiko ved å spille og møte andre spillere, men for meg er ikke det en hindring. Det er en risiko jeg har valgt å ta, sier han.