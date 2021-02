Mann frifunnet for to drapsforsøk

Tingretten mener en mann i 20-årene utførte to drapsforsøk i Asker, men dømte ham verken til fengsel eller psykisk helsevern.

Asker og Bærum tingrett konkluderte med at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at han dermed ikke var strafferettslig tilregnelig, skriver Budstikka.

Aktor la ned påstand om at mannen måtte dømmes til tvungent psykisk helsevern, men fikk ikke gehør. Mannen hadde allerede fått langvarig behandling for sin sykdom, og en sakkyndig mente at han trolig er så velbehandlet som han kan bli.

Retten konkluderte dermed med at det ikke er noen gjentakelsesfare, og at det ikke ville være nødvendig med overføring til tvungent psykisk helsevern.

Hendelsen fant sted i september 2018. Mannen tok seg inn i et hus i sitt eget nabolag hvor han knivstakk en kvinne og hennes sønn.