Jan Helge Andersen til TV 2: – Ubehagelig at saken kommer opp igjen

Den 19. mai i år 2000 ble de to jentene voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. To dager senere ble de funnet.

Ugjerningen er en av norgeshistoriens vondeste og mest omtalte kriminalsaker. De neste månedene jobbet politiet febrilsk, men nesten uten mistenkte.

Så på sensommeren samme året kom gjennombruddet. Jan Helge Andersen og kompisen hans Viggo Kristiansen ble pågrepet og siktet for drapene.

– Det er ubehagelig

Andersen ga en full tilståelse etter at han ble pågrepet. Kristiansen har helt siden pågripelsen i år 2000 nektet straffskyld. Han mener at kompisen snakket ham inn i saken.

Siden har Kristiansen seks ganger forsøkt å få saken sin gjenopptatt.

Umiddelbart etter at kommisjonen besluttet å gjenoppta saken, sier Jan Helge Andersen til TV 2 at han er overrasket over avgjørelsen.

– Jeg er overrasket siden det ikke er noe nytt som har kommet frem.

– Var Viggo sammen med deg i Baneheia om disse ugjerningene?

– Ja, jeg kan ikke si noe annet. Det var jo sånn det var. Det er ubehagelig at saken skal opp igjen fordi det er lenge siden det skjedde, og jeg har fått det på avstand, sier han.

– Hva tenker du dersom Viggo Kristiansen skulle bli frikjent i en ny runde?

– Da har han flaks.

– Hvordan blir det å stille som vitne?

– Det kommer til å bli tøft med en ny runde for alt som jeg har fått på avstand kommer opp igjen.

Mener Andersen snakket ham inn i saken

Andersen erkjente straffskyld, men sa at Kristiansen var hovedmannen.

Kristiansen nektet for å ha vært i Baneheia, men ble ikke trodd. Han ble dømt til 21 års forvaring, mens Andersen slapp forvaring og ble idømt fengsel i 19 år. Han sonet 14 av de, før han ble løslatt. I dag er han en fri mann, og lever med en ny identitet.

Kristiansen soner fremdeles forvaringsdommen. Selv om han snart har sonet hele dommen på 21 år, ønsker Kriminalomsorgen å forlenge forvaringsdommen.

De mener han er for farlig til å slippes ut i samfunnet. Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener dette er sterkt overdrevet, og at Kristiansen har oppført seg eksemplarisk det siste tiåret i fengslet.

Lettet

De som kritiserer Baneheia-dommen mener politi og påtalemyndighet la for stor vekt på Andersens forklaring, mens de så vekk ifra Viggo Kristiansens forklaring.

Kristiansen sin forsvarer Arvid Sjødin sier at både han og familien til Viggo Kristiansen er lettet over avgjørelsen.

– På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene. Etter mange års kamp for gjenopptakelse er det naturlig nok dette som står i fokus i dag, sier Sjødin.