Haaland måtte svare på Real Madrid-spørsmål etter ny praktkamp

Det bobler over av Erling Braut Haaland-hyllest i sosiale medier. Kanskje ikke så rart etter at supertalentet fra Jæren banket inn to nye Champions League-scoringer onsdag kveld mot Sevilla og tangerte storheter som Franck Ribéry, Ronaldinho og John Carew på toppscorerlisten i den aller gjeveste klubbturneringen.

– Alltid fint om noen ønsker deg

Ropene fra fansen er også tydelige. "Kom til Real Madrid". "Kom til Manchester United". "Kom til Barcelona". Listen er lang over bønneropene fra fotballfansen.

Da er det kanskje ikke så rart at spørsmålene når helt frem til Haaland selv. På litt vaklende engelsk fikk 20-åringen spørsmålet:

– Alle tilhengerne til Real Madrid ønsker deg. Hva føler du?

– Det er alltid fint om noen ønsker deg, smilte Haaland høflig.

Faktum er at Haaland er blitt koblet hyppig til Real Madrid den siste tiden. Også i forkant av overgangen til Borussia Dortmund var Real Madrid nevnt blant kandidatene.

Angivelig skal Haaland ha en utkjøpsklausul i avtalen med Borussia Dortmund som gjør at han kan bli solgt for 75 millioner euro (765 millioner kroner) neste sommer. Men ting kan skje før den tid.

For skulle Haaland bli solgt allerede til sommeren, vil nok det involvere enorme summer. Så er spørsmålet om Real Madrid setter inn støtet.

En annen sensasjonsmann, Kylian Mbappé, er også ønsket av den spanske giganten ...

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, tror imidlertid ikke Haaland blir solgt til sommeren. Han tror planen er å spille i alle fall én sesong til for gultrøyene.

– I mine øyne er det best for ham å bli værende, og så ta neste steg i 2022. Han har en enorm standing der han er, og så lenge han fortsetter å levere, er han minst like ettertraktet neste år, sier Stamsø-Møller.

– Alle vil ha ham. Og han ender opp i en av de største klubbene. Det er helt logisk at Madrid vil at han skal erstatte 13 år eldre Benzema.

Erling Haaland played 42 matches with Borussia Dortmund... and scored 42 goals.



And remember... €75m release clause included in his contract [‘officially’ available from 2022]. 🟡⚫️ #BVB pic.twitter.com/7hUwu1Iic8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2021

Den perfekte plan

Tilbake til kampen og det som skjedde på gresset i Sevilla onsdag kveld.



Hjemmelaget virket rystet av Haaland, som satte en skikkelig støkk i det solide stopperparet Diego Carlos og Jules Koundé. Det var også helt etter planen.

– I dag tok vi Erling litt ut av den defensive fasen og sørget for at han spilte mer sentralt, fordi vi visste at Sevilla tar store sjanser og dribler med midtstopperne, sa den midlertidige Borussia Dortmund-treneren Edin Terzic på en pressekonferanse etter 3-2-seieren.

– Vi ønsket å posisjonere ham godt, slik at han kunne ta del i kontringene våre med en gang vi fikk ballen, og det fungerte veldig bra. Erling belønnet seg selv med to mål. Men generelt sett med sin tilstedeværelse, måten han mottok ballene og jobbet for laget … Det er det vi er stolte av.

Sevilla-manager Julen Lopetegui roste også Haaland etter å ha sett nordmannen dominere.

– Haaland er en spiller på det høyeste nivået selv om han bare er 20 år, som jeg har sagt tidligere. Men det er ikke bare ham. Sancho og Reus, og de har et lag som kan komme til finalen og kan vinne den, sa Lopetegui.

RÅSTERK: Det var ingen enkel jobb å vippe Erling Braut Haaland av pinnen for Sevilla-spillerne. Foto: Marcelo Del Pozo

Dominerer også i avisene

Det er ikke bare her i Norge man tar av over Haaland herjinger på den europeiske fotballscenen.

NTB skriver at Haaland opptar store deler av forsiden på Spanias mest leste papiravis Marca torsdag. Tittelen lyder «Haaland et annerledes dyr» etter to mål i Sør-Spania.

«Erstatteren til tronen er klar, blir det Mbappé eller Haaland»? spør Marca i en annen artikkel.

Britiske BBC drar også paralleller mot to av gigantene i internasjonal fotball de siste 15 årene.

«Jeg er ganske sikker på at Kylian Mbappé vs. Erling Braut Haaland blir den nye utgaven av Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo. Haaland er ganske enkelt et fenomen», skriver BBC i sitt kampreferat.

Tyske Bild bruker «Festspill av Haaland» for å beskrive suksessen i Spania, og dunker på med tittelen «Kraften fra Sevilla».

«Haaland mer og mer et fenomen», skriver Gazzetta dello Sport i Italia.

Portugisiske A Bola slår fast at «det var uunngåelig at Haaland kom i søkelyset».