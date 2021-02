Matmangel i Texas etter ekstremkulden

Flere hundretusener er fortsatt uten strøm og det er mangel på både vann og mat i den folkerike delstaten som har opplevd ekstremkulde og stort snøfall.

Texas Tribune skriver at kulden også har ødelagt store grønnsakavlinger. Kulden og strømmangelen stanser også forsyningslinjen av matvarer.

Rundt om i delstaten er folk i ferd med å bruke opp sine nødlagre av mat, og i matbutikkene er det tomme hyller.

– Jeg var tom for kjøtt, egg og nesten all melk da jeg dro hit. Her var det køer som gikk rundt hele butikken. Hyllene var nesten helt tomme for poteter, kjøtt, egg og meieriprodukter, sier Cristal Porter i Austin.

Kort tid seinere var butikken tom for mat, og det er ingen tegn på at forsyninger dit er på vei, skriver Texas Tribune.

Beto O'Rourke, en tidligere presidentkandidat for demokratene fra Texas, sier til MSNBC at situasjonen i delstaten er verre enn man kan tro.

– Folk har gått i dagevis uten strøm. De lider. Så mye av dette er noe vi kunne ha unngått. Energihovedstaden i Nord-Amerika klarer ikke å gi strøm så folk kan holde seg varme. Vi nærmer oss å være en mislykket delstat, sier han.