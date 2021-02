Demi Lovato om rusproblemene: – Fikk tre slag og et hjerteinfarkt

For første gang åpner Demi Lovato opp om rusavhengigheten som nesten tok livet av henne, og som fortsatt preger popstjerna den dag i dag.

I en ny dokumentar forteller Lovato, som tidligere har vært ærlig om sine rusproblemer, at hun tok en overdose i 2018. Dette resulterte i at musikeren fikk tre slag og et hjerteinfarkt, og legene fortalte familien hennes at hun hadde mellom fem til ti minutter igjen å leve.

– Jeg fikk en hjerneskade, og jeg må fortsatt leve med følgene av det i dag, sier Lovato til Assoicated Press.

Slet lenge

Popstjerna sier at de varige skadene «fremdeles er der for å minne meg på hva som kan skje om jeg havner på et mørkt sted».

Lovato fikk æren av å fremføre nasjonalsangen under fjorårets Super Bowl. Foto: David J. Phillip/AP Photo

– Jeg kjører ikke bil fordi jeg har problemer med synet. Jeg hadde lenge store problemer med å lese. Jeg ble skikkelig glad da jeg klarte å lese en bok, som først var to måneder senere, fordi synet mitt var så uklart, forteller Lovato.

Den 28 år gamle popstjerna har vært i rampelyset siden hun var 10, da hun spilte i TV-serien «Barney & Friends». Hun gikk i behandling for rusproblemer allerede som 18-åring, etter å ha slitt med bipolar lidelse, anoreksi og mobbing.

– Målet med å dele dette er å hjelpe andre som har vært på samme sted som meg. Jeg ville være helt ærlig og fortelle alt til fansen min, forklarer sangeren.

Angrer ikke

Lovato gjorde comeback som arist under fjorårets Grammy Awards, og fikk samme år æren av å synge nasjonalsangen under Super Bowl. Forrige måned var hun blant artistene som hyllet Joe Biden under presidentens insettelseskonsert.

Sangeren var med å hylle Joe Biden under presidentens insettelseskonsert forrige måned. Foto: Biden Inaugural Committee via AP

Til tross for at hun var døden nær, er Lovato klar på at hun ikke ville forandret noe.

– Det måtte skje for at jeg skulle lære det jeg har lært. Når jeg ser tilbake på det, blir jeg av og til trist av å tenke på smerten jeg gikk gjennom for å overvinne alt jeg har gjort. Jeg er så stolt av den personen jeg er i dag, understreker Lovato.