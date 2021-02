Tusenvis av skilpadder reddet fra kulden i Texas

Flere millioner er strømløse som en følge av den dødelige kuldebølgen som har herjet USA den siste tiden. Fortvilte amerikanere søker tilflukt i krisesentre for å få varmen, og mange står flere timer i kø for å handle dagligvarer.

Menneskene er ikke alene om å føle konsekvensene av kulda, og i South Padre Island i Texas har flere av innbyggerne gått sammen for å redde de lokale skilpaddene.

– Hvert kvarter stopper en ny bil utenfor, sier Ed Caum til Associated Press. Han er sjef for det lokale konferansesenteret, som har blitt et midlertidig tilholdssted for tusenvis av frosne skilpadder.

Frivillige jobber iherdig med å redde de forfrosne skilpaddene. Foto: Miguel Roberts/The Brownsville Herald via AP

Lastebiler fulle av skilpadder

Enkelte ganger har de hjelpsomme innbyggerne med en eller to skilpadder, andre ganger mye mer.

– I går hadde vi fulle lastebiler som hadde med seg 80, 100, 50, sier Caum.

Konferansesenteret åpnet dørene på mandag, etter at nabobygget Sea Turtle Inc. ikke lengre kunne ta imot flere skilpadder. Så langt har de samlet over 3500 skilpadder, men Caum er klar på at ikke alle vil klare seg.

En ny storm er på vei mot Texas, noe som gjør at man ikke enda vet når skilpaddene kan returnere til sitt natrulige habitat. Så snart gradestokken bikker 15 grader, vil det være trygt å ta dem tilbake til sjøen.

– Vi gjør vår beste for å redde så mange skilpadder som mulig, avslutter Caum.