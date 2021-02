FBI etterforsker Cuomos sykehjem-skandale

New Yorks guvernør er i hardt vært etter at hans administrasjon underrapporterte koronarelaterte dødsfall på sykehjem. Nå etterforskes saken av FBI og statsadvokaten.

FBI og statsadvokaten i Brooklyn etterforskningen onsdag. De vil blant granske hvordan guvernør Andrew Cuomos koronastab håndterte sykehjem under pandemien, skriver The Times Union.

Avisa skriver at etterforskningen, som er på et tidlig stadium, fokuserer på handlingene til flere høytstående medlemmer av guvernørens koronastab.

– Som tidligere nevnt, har Justisdepartementet fulgt med på denne saken i flere måneder. Vi har samarbeidet med dem, og det vil vi også fortsette å gjøre, sier en talsperson for Cuomo til Times Union.

Kontroversiell avgjørelse

Cuomo opprettet sin koronastab i mars i fjor, samtidig som pandemien begynte å få fotfeste i New York. Tre uker senere beordret staben alle delstatens sykehjem til å ta imot beboere som var blitt utskrevet fra sykehus, selv om disse beboerne hadde testet positivt for koronaviruset.

Demonstranter samlet seg utenfor Cobble Hill Health Center i Brooklyn, hvor de krevde en unnskyldning fra Cuomo for hans sykehjemspolitikk. Foto: Yuki Iwamura/AP Photo

Ordren ble trukket tilbake mindre enn to måneder senere, men innen den tid var flere av New Yorks sykehjem svært hardt rammet av viruset.

Avgjørelsen om å la koronasmittede beboere flytte inn på sykehjem har den siste tiden ført til voldsom kritikk av Cuomo og hans administrasjon, og flere mener at guvernøren har bidratt til de høye dødstallene.

Cobble Hill Health Center var blant sykehjemme som ble svært hardt rammet av pandemien i fjor vår. Foto: John Minchillo/AP Photo

Tilbakeholdt informasjon

Statsadvokaten i New York, Letitia James, offentliggjorde forrige måned en hardtslående rapport. I rapporten slår hun fast at sykehjems-ordren økte smittefaren betraktelig, og anklaget Cuomo for å bevisst ha underrapportert dødstall fra delstatens sykehjem

Statsadvokat Letitia James er ikke nådig i sin omtale av guvernør Cuomo. Foto: Lucas Jackson/REUTERS

Bare timer etter rapporten oppdaterte administrasjonen de offentlige dødstallene på delstatens sykehjem, som plutselig økte med flere tusen.

Skandalen toppet seg forrige uke da Melissa deRosa, en av Cuomos nærmeste rådgivere, innrømmet at administrasjonen bevisst holdt tilbake informasjon om sykehjemmene av frykt for å bli etterforsket av Justisdepartementet.

Vil ikke beklage

Cuomo kommenterte skandalen mandag, hvor han innrømmet at administrasjonen burde ha offentliggjort informasjonen tidligere. Guvernøren ville derimot ikke beklage for hendelsen.

– Beklage? Hør her, som jeg har sagt flere ganger, gjorde vi en feil ved å skape et tomrom. Da vi ikke offentliggjorde informasjonen åpnet vi for at media, kynikere og politikere fylle det tomrommet, sa den hardt pressede guvernøren.

Andrew Cuomo og Melissa DeRosa er begge i hardt vært. Foto: Andrew Harnik/AP Photo

Demokraten ble i starten av pandemien hyllet for sin koronahåndtering, og ble tildelt en Emmy-pris for sine «mesterlige» korona-briefinger. Nå har pipen fått en annen lyd.

– Sannheten er at alle gjorde så godt de kunne. Det er ikke som om folk var på ferie i Sør-Frankrike. Vi var her hver eneste dag, la Cuomo til.

Nær alle New Yorks republikanere, i tillegg til mange demokrater, har lenge bedt om at Cuomos sykehjems-håndtering etterforskes. Enkelte av delstatens republikanere vil også stille guvernøren for riksrett.