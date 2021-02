Nye sammenstøt mellom politi og demonstranter i Spania

I sentrum av Madrid kastet maskerte demonstranter flasker på politifolkene, og i Barcelona bygde demonstranter barrikader av søppelkonteinere og kastet gjenstander på politiet.

Demonstrantene krever at den 32 år gamle rapperen Pablo Hasél, som ble hentet inn til soning tirsdag, blir løslatt.

Hasél, som egentlig heter Pablo Rivadulla, ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

(NTB)