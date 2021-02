Konkurrentene om VM-været: – Kristoffersen er toppfavoritt

Det har skjedd et værskifte i Cortina.

Fra snødrev og minusgrader har det beveget seg til påskesol og plussføre. På dagtid er restaurantene og kafeene i sentrum åpne, og flere nyter sin daglige Aperol Spritz i bare en enkel genser eller t-skjorte.

Til helgen er det Henrik Kristoffersen som kan dra nytte av påskesola og varmegradene, for det betyr at de salter VM-løypa og gir et underlag som ligner det Rælingen-kjøreren vant på i Chamonix.

Konkurrentene klokkeklare

På is, derimot, har Team Kristoffersen slitt denne sesongen.

– Vi har jo funnet en storslalåmski nå som jeg tror er veldig bra på is, men det ser ut som jeg ikke får bruk for den nå som det er varmt, for på salt vet jeg at jeg har utstyr som fungerer, sier Kristoffersen til TV 2.

I Chamonix var det flere av gutta på skimerket Rossignol som taklet den salte snøen og de gropete løypene best. Blant andre sveitserne Ramon Zenhäusern og Sandro Simonet, som kom på henholdsvis andre- og tredjeplass. Nå utroper sistnevnte Kristoffersen til toppfavoritt.

– Jeg har sett værmeldingen, jeg også, og mener Kristoffersen er soleklar favoritt, sier han til TV 2.

Østerrikske Adrian Pertl, som kom på fjerdeplass i Chamonix, er enig:

– Henrik blir skummel.

Vektlegger stabilitet

Kristoffersen selv tar værmeldningen i mot med åpne armer, men understreker at det er stabilitet han først og fremst søker:

– Jeg vil heller kjøre bra de neste seks verdenscuprennene og dårlig i VM - enn omvendt. Det viktigste er å kjøre bra i hvert renn, så lenge det er på det høyeste nivået. Om det er VM eller verdenscupen, spiller ikke så stor rolle, for å være ærlig.

Herrene kjører storslalåm fredag og slalåm søndag.