Mahrez-perle da City økte forspranget

Everton – Manchester City 1–3 (1–1)

Kampen mellom Everton og Manchester City skulle egentlig vært spilt 28. desember, men grunnet koronasmitte i City-troppen ble den utsatt.

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Begge lagene måtte klare seg uten toppscorerne sine. Dominic Calvert-Lewin (13) og Ilkay Gündogan (11) måtte begge stå over grunnet skader.

Til tross for at Everton måtte klare seg uten stjernespissen måtte Joshua King nok engang nøye seg med å starte på benken.

På Manchester Citys benk var Kevin De Bruyne tilbake etter å ha vært på sidelinjen siden 20. januar.

Phil Foden, Riyad Mahrez og Bernardo Silva sørget for at de lyseblå tok tre viktige poeng i kampen om ligatittelen. Avstanden ned til byrival Manchester United er nå ti poeng. Seieren var Manchester Citys tolvte strake i Premier League.

– De har en enorm kvalitet i laget. De bare maler Everton i stykker. Jeg er dypt imponert over Manchester City, sier Brede Hangeland etter kampen.

VIKTIG: Ilkay Gündogan har vært en av Pep Guardiolas viktigste spillere denne sesongen. Onsdag måtte City klare seg uten tyskeren. Foto: Twenty3/TV 2

City tok ledelsen, men Everton slo tilbake

Allerede etter to minutter var City nære å ta ledelsen, men Jordan Pickford viste at han var våken. Begge lagene forsøkte å brodere seg gjennom forsvaret, men målene lot vente på seg den første halvtimen.

Minutter senere skulle det endelig lykkes for de lyseblå. City presset på og ballen havnet til slutt hos Phil Foden. Unggutten traff godt, og ballen gikk via Seamus Coleman. Dermed var Pickford utspilt, og Foden kunne juble for sitt sjette ligamål.

Men pustepausen til City varte ikke lenge. Allerede fem minutter senere var det balanse i regnskapet. Everton satte opp tempoet og Lucas Digne hamret til fra hjørnet av 16-meteren.

Ballen gikk i stolpen, men spratt opp i Richarlison. Dermed kunne brasilianeren scoret det som trolig er hans letteste mål i karrieren.

– Det er definisjonen på å være på rett plass til rett tid, var dommen til TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Tok tilbake ledelsen med drømmemål

I den andre omgangen virket det som om lagene var litt forsiktige og ventet på at motstanderen skulle komme med et angrep.

Slik var det i 18 minutter. Da hadde Riyad Mahrez fått nok. Algerieren dro seg innover i kjent stil og hamret ballen i det lengste hjørnet. En vakker prestasjon av kantspilleren.

Carlo Ancelottis mottrekk var å sette innpå Joshua King.

Men det skulle raskt bli enda tøffere å snu kampen. 15 minutter før slutt var det Bernardo Silva som viste frem skuddfoten.

– Man er nødt til å stille store spørsmål til keeperarbeidet til Jordan Pickford der, sa TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad.

To minutter senere var det duket for Kevin De Bruynes comeback. Belgieren klarte ikke å sette sitt preg på kampen, men Guardiola er nok strålende fornøyd med at midtbanespilleren er tilbake og klar til å bidra i kampen om ligatittelen.

Seieren var Citys tolvte strake i ligaen. De har også vunnet ti strake kamper i 2021. Det er ny rekord. Aldri før har et lag i Premier League startet et kalenderår med ti strake seire. Den tidligere rekorden delte Manchester United og Bolton med ni seire.