Bystyret ber om at familien Jama får vurdert søknad om lån på nytt

Oslo bystyre ber om at Mohamed Jama (44) og familien skal få vurdert lånesøknaden sin på nytt. Det kan åpne for en løsning for familien.

Et forslag fra Rødt og Venstre om å reversere utkastelsen av familien fikk ikke flertall i bystyremøtet onsdag kveld. Sist lørdag fortalte TV2 historien om Mohamed Jama(44) og seks andre familiemedlemmer, som ble kastet ut av leiligheten på Tøyen.

Med på utkastelsen var bevæpnet politi. Familien har bodd i leiligheten i ti år. Årsaken til at de ble kastet ut var at Jama hadde tjent 15 000 kroner over kravet til å få kommunal leilighet.

Mohamed Jama tjente for mye for å få bo i kommunal leilighet, men fikk ikke innvilget startlån. Nå ber bystyret om at søknaden behandles på nytt. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Byrådspartiene hadde før møtet lagt fram et forslag om at «Bystyret ber byrådet kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt ». Dette forslaget ble vedtatt av bystyret.

Tidligere har familien søkt om startlån i Husbanken, uten å ha fått innvilget et slikt lån. En innsamlingsaksjon i regi av Tøyeninitiativet har til nå gitt over 1,5 millioner kroner. Vedtaket i bystyret kan gi en løsning for familien.