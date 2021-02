Kjempetabbe ødela for Juventus

Porto utnyttet svakt forsvarsspill og skaffet seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Champions League mot Juventus.

Porto – Juventus 2–1 (1–0)

Porto var ikke særlig gjestfrie da Juventus kom på besøk til Estádio do Dragão. Hjemmelaget tok ledelsen tidlig i kampen, og tok godt vare på den.

Se sammendraget øverst!

– Imponerende av Porto dette her, som hadde en klar kampplan, sier Brede Hangeland, spilleransvarlig for det norske landslaget.

– Porto fikk kampen som de ville umiddelbart. Med et så tettkampprogram, så er det normalt å ikke alltid kunne beholde fokus, men det skulle ikke skjedd i en åttedelsfinale i Champions League, sier Juventus-sjef Andrea Pirlo.

Cristiano Ronaldo var lite involvert og fikk ingen hyggelig retur til hjemlandet. Like før slutt ropte superstjernen på straffe, men fikk ikke medhold fra dommer eller VAR.

– For meg helt uforståelig, ser ut som et soleklart straffespark, mener Hangeland.

– Det er en så ufattelig dårlig avgjørelse, at det er nesten ikke til å tro, legger Hangeland til.

Pangåpning for vertene

Kampen startet med et smell. Etter 60 sekunders spill ble det gjort en kjempetabbe i Juventus-forsvaret.

Midtbane-spiller Rodrigo Bentancur sendte en svak pasning tilbake mot egen keeper. Den snappet Mehdi Taremi opp og ga hjemmelaget en drømmestart på åttedelsfinalen.

– Det er en monstertabbe! ropte TV 2s kommentator, Espen Ween.

– Grusomt av Bentancur i den situasjonen, konkluderte Hangeland.

De resterende 44 minuttene i førsteomgang ble langt roligere. Juventus så usedvanlig svake ut og det sto 1-0 da lagene gikk til pause.

Déjà vu?

I andreomgang var portugiserne nok en gang dødelig effektive fra start.

– Denne gangen tar det 20 sekunder, det er jo helt ellevilt! kommenterte Ween.

DOBLET LEDELSEN: Moussa Marega satte ballen i mål kun 20 sekunder inn i andreomgang. Foto: Pedro Nunes

Porto spilte seg fram på høyresiden og spisskjempen Moussa Marega fikk ballen servert inne i feltet. 29-åringen brukte to touch, det første for å legge ballen til rette, det andre for å plassere ballen nede i det nærmeste hjørnet.

Redusering

Etter 82 minutter maktet gjestene fra Torino å redusere. Adrien Rabiot slo et innlegg på tvers av feltet, og bakerst dukket Federico Chiesa opp. Italieneren bredsidet avslutningen via bakken og i det lengste hjørnet. Porto-målvakt Marchesin var sjanseløs.

Juventus tapte likevel kampen, men fikk i det minste med seg et bortemål som kan komme godt med.