Greta Thunberg med Twitter-stikk mot Norge

Greta Thunberg kommer med et kraftig klimastikk til oljenasjonen Norge.

«Norge, Storbritannia og Canada er ikke klimavinnere. De er klimahyklere», skriver klimaaktivisten Greta Thunberg (18) i en Twitter-melding. Hun siterer direkte fra en kritisk artikkel om Norge fra CNN.

I artikkelen får Norge, Storbritannia og Canada bitende kritikk. De tre landene fratas nesten all grønn ære. Denne artikkelen har Thunberg lagt ut på Twitter med hashtaggen #FaceTheClimateEmergency og krasse ord om Norge.

Fortsatt oljenasjon

Kritikken fra Thunberg går på at Norge fortsatt planlegger å utvinne olje og gass, noe som er hovedinnholdet i CNN-artikkelen.

«Disse landene vil alle fortsette å produsere fossil energi, investere i nye prosjekter og felt», skriver Thunberg. Derfor mener hun at Norge er en klimahykler. Sitatet er fra artikkelen.

INGEN KLIMAVINNER: Klimaaktivst Greta Thunberg med stikk til Norge som oljenasjon. Foto: Michael Probst

I analysen fra CNN tegnes det først et rosengrønt bilde av Norge. Et land hvor to av tre nybiler er elektriske og gatelysene går på solenergi. Etter det river artikkelforfatter Ivana Kotassová av følgende lekse:

– Det er bare ett problem. Mye av den grønne teknologien de er stolte av, er finansiert med oljepenger, fordi Norge, i tillegg til å være en framoverlent klimakjempe, også er en massiv produsent av fossilt brennstoff. Og slik vil de ha det i lang tid framover, skriver Kotassová.

– Vil framstå som klimakjempere

Storbritannia og Canada blir i likhet med Norge kalt klimahyklere fordi landene også tjener store penger på fossil energi, mens begge vil framstå som kjemper i miljø- og klimaarbeidet. Verken Norge, Storbritannia eller Canada trenger å bry seg med hvor de fossile drivstoffene de produserer blir forbrent.

Artikkelforfatteren setter opp et klimaregnskap for Norge: I 2017 slapp Norge ut 53 millioner tonn CO2. Mens gassen og oljen som ble eksportert førte til utslipp av 470 millioner tonn CO2, ifølge en FN-rapport.

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) sier til CNN at Norges forpliktelser er basert på territorielle klimamål.

– Utslippene fra eksportert olje og gass i andre land er dekket av importørens utslippskonto og utslippsmål, skriver Rotevatn i en erklæring til CNN.

Verken Canada, Storbritannia eller Norge har noen planer om å kutte ned produksjonen av fossilt brennstoff.