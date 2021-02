Haaland med nytt show og nye rekorder i Champions League

Sevilla-Borussia Dortmund 2-3

– Det var godt å score mål. Jeg elsker Champions League, og da jeg så Mbappé score hat trick i går, fikk jeg gratis motivasjon. Så takk til ham. Det var en fin kveld, sier Haaland med et lurt smil etter kampen.

I mai i fjor skapte jærbuen debatt i Fotball-Europa på grunn av sine korte svar. Enkelte mente at han var uhøflig.

STJERNEDUELL: Kylian Mbappé har scoret imponerende fem mål i Champions League, men er likevel tre mål bak Haaland. Foto: Joan Monfort

TV 2s fotballekspert mener at man ser en endring hos Haaland.

– Han er herlig i måten han svarer på. Jeg synes også at han har lagt av seg litt at han på død og liv skal sende noen stikk og sånn. Jeg synes det er en mye bedre versjon av Erling Braut Haaland, sier Simen Stamsø-Møller.

– Og det er jo noe i det. Når Mbappé scorer den ene dagen, tror jeg virkelig på at det gir ham motivasjon. Hans mål er å bli verdens beste fotballspiller. Det er ikke urealistisk slik han holder på nå, fortsetter han.

– Ikke sett ham bedre

Mot Sevilla, i det som anses å være en av Europas tøffeste bortekamper, leverte jærbuen først en målgivende pasning – så to mål.

Prestasjonen lar seg høre mot et lag som hadde holdt nullen de sju siste kampene.

– Det var en bra førsteomgang. I andre omgang slet vi, men tre bortemål mot Sevilla er veldig bra, sier Haaland til dansk tv.

– Det er Champions League. Det er alltid noe spesielt. Jeg koser meg i Champions League, og nå må vi være påskudd i neste kamp for å ha kjangs mot Sevilla, fortsetter han.

I tillegg til målpoengene var Haaland et konstant uromoment.

– Han setter frykt i øynene på dem hver gang. Det er ikke måte på. Dette er et av vinterens mest solide forsvar, og de ser sjanseløse mot ham, kommenterer Stamsø-Møller.

– Jeg har ikke sett alle kampene hans, men kan ikke huske å ha sett ham bedre enn i den førsteomgangen, fortsetter han.

Nye rekorder

Haaland står nå med ufattelige 18 mål på 13 kamper i Champions League. Det har ingen gjort før ham.

For Borussia Dortmund står han med ti mål på sju kamper i turneringen. Med det er han den raskeste til å nå ti mål for samme lag, og slår spisslegenden Roy Makaays rekord fra 2003/04-sesongen, ifølge Opta.

På listen over de mestscorende i turneringen, gjør han stadige byks. 18 mål er like mange som Franck Ribéry, Ronaldinho og John Carew.

Haaland har allerede utlignet disse legendene i Champions League. ... og kanskje tar han igjen stjernespisser som Zlatan Ibrahimovic og Robert Lewandowski.

Han er bare ett mål bak Ole Gunnar Solskjær, mestscorende nordmann.

Brede Hangeland, nå en del av støtteapparatet til landslaget, kaller målshowet et eventyr.

– Han er en gave til norsk fotball, og har en vinnerskalle som er helt unik. Han har evnen til å skru på bryteren når det gjelder som mest. Det så vi nye eksempler på, sier Hangeland.

– For et år siden tenkte man at han var en reinspikka målscorer. Nå er han mye mer komplett. Han blir bare bedre og bedre, istemmer Stamsø-Møller.

Hyllet av Wenger og idolet

Managerlegenden Arséne Wenger fulgte med på jærbuens show som ekspert for beIN SPORTS. Franskmannen var mektig imponert over Haalands timing og avslutningsteknikk.

– Du kan ikke lære bort det. Hvis du kunne ha lært bort det, ville alle ha vært målscorere, sa Wenger.

Den tidligere Swansea-spissen Michu, et av Haalands forbilder, hyllet målmaskinen på dette viset:

Erling Braut... 🐐🐐🐐 — Michu (@Michuoviedo) February 17, 2021

Tunnel og veggspill

Dortmund kom skjevt ut. Bare sju minutter var spilt da Suso sendte Sevilla i ledelsen.

Så var det duket for Erling Braut Haaland. Jærbuen slo en frekk tunnel langs sidelinjen. Han slo ballen videre til lagkompisen Mahmoud Dahoud, som riktignok hadde mye jobb igjen å gjøre:

Tyskeren dro av en mann, før han skrudde ballen i krysset fra rundt 20 meter.

Kort tid senere var Haaland på farten igjen. Jærbuen krummet nakken og stormet fremover med ballen. Han spilte vegg med Jadon Sancho, før han skled ballen i mål.

Like før pause fikk han ballen servert etter en mønsterkontring. Han spurtet i sine vante klyv, fikk en kort pasning av Marco Reus og bredsidet inn 3-1 til Dortmund.

Sju minutter før full tid reduserte Luuk de Jong til 2-3 for hjemmelaget.