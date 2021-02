Hvis dette skjer, er Raylee «fucked» i MGP-finalen

Kristiansen sang seg videre til finalen i Melodi Grand Prix med låten «Hero».

23-åringen leverte et spektakulært sceneshow som flere har kritisert for å være en kopi av 80-talls klassikeren «Flashdance». Selv hevder hun at inspirasjonen er fra Beyoncé under festivalen Coachella.

– Hun hadde vann på scenen, bokstavelig talt. Så jeg sa det til NRK at jeg ville ha vann på scenen.

Se hele intervjuet med Raylee i videovinduet øverst i saken.

Utfordring

Eneste problemet er at scenen er bygget opp av mange computere slik at det måtte bygges en ekstra scene til artisten.

– Det var den eneste løsningen vi fikk til, å ha vann fra toppen cirka fem-seks meter høyt oppe, sier hun.

Raylee forklarer at det er hun selv som må utløse vannfallet på riktig tidspunkt, noe som byr på en utfordring.

– Jeg har faktisk flere mislykkede forsøk enn vellykkede, ler hun før hun fortsetter:

– Det er jo vannet som er hele showet, hvis ikke jeg får det til så er jeg «fucked».

– De er gått ut på dato

Tross et flott sceneshow, har den blide arendalsjenta fått massiv kritikk for antrekket sitt.

– På Instagram er det veldig mange støttende mennesker, men så har du den litt eldre garden som er på Facebook. De totalslakter meg og showet, forklarer hun.

– Det går helt greit, for de er mennesker som er gått ut på dato, sier hun spøkefullt.

Artisten forklarer videre at hun synes det er trist at de fokuserer på at antrekket spiller på sex, fremfor hennes talent og det hun har jobbet hardt for å vise.

– Det er fashion, det er sånn det er for tiden. Jeg har gjennomsiktige klær på meg, men jeg har undertøy - så det er ikke akkurat blotting, sier hun.

Har forståelse

23-åringen forklarer at hun forstår at noen mener det er drøyt eller vulgært, men at det er en forskjell på å tenke det og å skrive det offentlig.

– De skriver ting som: «Jeg liker ikke deg, Raylee, fordi du går sånn og sånn kledd, og du spiller bare på sex». Det er ting du kan tenke selv, men det er veldig rart å skrive det offentlig, sier hun og forteller at det er på grensen til nettmobbing.

Til tross for netthetsen tar ikke artisten til seg de stygge kommentarene, hvert fall ikke nå lenger.

– Jeg har lært meg med årene å ikke ta det til meg, for det gjorde jeg før. Jeg kunne grine i flere netter på rad, forklarer hun.

Konkurranseinstinkt

På lørdag er det klart for finale og da får vi se hvem som stikker av med seieren, og muligheten til å representere Norge i Eurovision Song Contest i Rotterdam.

– Det er tredje året jeg er med, så jeg klarer å roe meg ned og sette pris på dette her. Det klarte jeg ikke det første året, sier hun og fortsetter:

– Jeg var skikkelig dårlig taper før, men jeg har lært at det ikke funker så bra. Jeg unner alle de andre alt godt, men jeg elsker å vinne, sier hun.