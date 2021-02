Radiovert Rush Limbaugh er død

Det bekrefter kona hans, Kathryn, i radioprogrammet hans, skriver Fox News.

Han døde av lungekreft, som han ble diagnostisert med i fjor.

Fox News skriver at «Limbaugh regnes som en av de mest innflytelsesrike mediepersonlighetene i amerikansk historie og har spilt en nøkkelrolle i konservativ politikk siden han startet radioprogrammet sitt i 1988».

Det var under radioprogrammet "The Rush Limbaugh Show" i januar i fjor han kunngjorde at han hadde fått kreft.

Få dager etter kunngjøringen mottok han presidentens frihetsmedalje av tidligere president Donald Trump.

Radioverten Rush Limbaugh mottok presidentens frihetsmedalje av Melania Trump i februar 2020. Foto: Mario Tama / AFP / NTB

Støttet Trump

Limbaugh var en nær venn og støttespiller av Trump, og han forsvarte stadig den tidligere president.

– Han var en fantastisk mann, et fantastisk talent. Folk virkelig respekterte ham, sier tidligere president Trump til Fox News onsdag.

Limbaugh introdusere tidligere president Donald Trump i forbindelse med et toppmøte i Florida i 2019. Foto: Luis M. Alvarez / AP / NTB

Trump sier at i likhet med han, trodde Limbaugh at det ble fire nye år for republikanerne i Det hvite hus.

Den tidligere presidenten sier at han snakket med Limbaugh for tre, fire dager siden.

Dette er første gang han uttaler seg etter at han forlot Det hvite hus i januar, ifølge CNN.

Ikke forventet

Kona Kathryn sier i radioprogrammet, som opp til 27 millioner lyttere hver uke, at Limbaugh døde onsdag morgen.

– Som så mange av dere vet, er det veldig vanskelig å miste en kjær, enda vanskeligere når din kjære er større en livet, sier hun.

I hans sin siste radiosending i 2020 sa Limbaugh takket han sine lyttere og støttespillere.

– Jeg hadde ikke forventet at jeg kom til å være i live i dag, sa han.

– Det var ikke forventet at jeg skulle komme meg til oktober, november og deretter desember. Og likevel, her er jeg, og i dag, fikk noen problemer, men jeg føler meg ganske bra i dag, sa han