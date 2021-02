Vurderte å bryte for første gang i karrieren

POKLJUKA (TV 2): Det ble brutalt for Tarjei på under normaldistansen onsdag. Allerede på den første skyting hadde han skutt seg vekk fra medaljekampen med tre bom.

– Det var en veldig tung start.. uff, hvis du skulle skrevet et manus på den verste starten, var det akkurat det jeg gjorde. Det var tre bom. Konkurransen var jo over. Jeg spurte meg selv ute i løypen «skal du bryte, eller skal du fortsette?», forteller Bø ærlig.

– Men jeg har aldri brutt i hele mitt liv, så det var for dumt å begynne med det, fortsetter han.

Derfor bestemte han seg for å fortsette

Lillebror Johannes Thingnes Bø så første serien til storebror før han skulle gå ut.

– Da tenkte jeg uff… det blir 16 lange kilometer for ham etter det. Det er den verste starten, man får ikke sagt noe annet, sier Thinges Bø etter målgang.

Deretter fulgte to bom på den andre skytingen. Da måtte Bø ta en vurdering.

– Først tre bom, så to bom... Du stiller deg spørsmålet «hva er det beste å gjøre nå for resten av VM?». Da holdt jeg igjen litt i løypen. Det var ikke vits i å gå i kjelleren, men jeg bestemte meg for å bruke de to siste skytingene på å komme litt ovenpå, og til å få tilbake litt godfølelse. Det gjorde jeg jo, for så vidt. Så det var det som bikket det i den favør, forklarer Bø.

Fikk en bedre følelse

Det fungerte. På den tredje skytingen ble det fullt hus, mens det på siste skyting kun ble en bom.

– Det ble en litt bedre følelse. Idrett handler jo litt om å lure deg selv. Det er en evig kamp om å komme over nederlag, og jobbe inn mot det neste som skjer. Når du får sånne slag i trynet, er det vanlig for folk å bare gi opp. Men jeg er ikke skrudd sammen sånn, så man må bare prøve igjen, understreker Bø.

Men med seks bom totalt ble det alt i alt en tung dag på jobben og en 70. plass.

– Det handler ikke om resultatlisten. Medaljene forsvinner jo på første skyting. Så det handler egentlig om å prøve å finne tilbake til seg selv. Det gjorde jeg, for så vidt, sier Bø.