Helsinki har mer smitte enn Oslo – men der er det åpent

– Kippis!, hoies det fra en av Helsinkis mange barer.

– Skål!

Det skåles, synges og skråles. Det er færre gjester enn før pandemien, men likevel nok til å forhindre at baren går konkurs, forklarer bartender Attila Gelencser ved Oiva bar og restaurant.

ÅPNE KRANER: Attila Gelencser har jobbet på restauranten Oiva i tre år, og mener det er mulig å balansere smittevern og åpne kraner. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Som du ser er vi veldig opptatt av smittevern her, sier bartenderen, og peker på anitbac-beholdere, avstengte bord og skilt som viser smittevernreglene.

Festen fortsetter - med restriksjoner

Helsinki har ikke hatt flere nedstengninger siden den første, som varte fra mars til mai i fjor. Det betyr at butikker, kjøpesentre, mange treningssentre og ikke minst saunaer har holdt åpent helt siden mai.

Det finnes lokale variasjoner med hensyn til restriksjonene i Finland, og det er også begrensninger på antall kunder og åpningstider. Barene og restaurantene må stenge serveringen klokka 22.00, og alle gjestene må ut klokka 23.00.

Like før 22.00 flokker tørste kunder til bardisken.

– To øl og et glass vin, takk!

Pekka Jouppi (34) er ute med et par venner.

– Selvsagt må barene og restaurantene få holde åpent! Dette er det eneste stedet vi kan møte venner. Og barene trenger kunder, det er jo det de lever av, sier Jouppi, og skåler med kompisen.

– Er du ikke redd for å bli smittet her inne?

– Ikke i det hele tatt. Kippis!

HELSINKI: Smittetrykket i Helsinki er betydelig høyere enn i Oslo, men likevel er restriksjonene langt færre. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Vil ikke stenge ned nå

Finland har samlet sett hatt færre smittetilfeller enn Norge, men den siste tiden har smitten økt. De siste fjorten dagene er det registrert 223 smittede per 100.000 innbyggere i Helsinki. Det tilsvarende tallet for Oslo er 127, ifølge Folkehelseinstituttets oversikt over uke 5 og 6.

– Vi kan holde økonomien relativt åpen så lenge folk følger smittevernreglene. Og jeg synes folk har vært veldig forsiktige, også her i hovedstaden, sier Finlands finansminister, Matti Vanhanen, til TV 2.

HÅPER: Matti Vanhanen, finansminister i Finland, skryter av innbyggerne i Helsinki, og håper de kan unngå en ny nedstengning. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

De fleste offentlige tilbud er rett nok stengt, men det finske lovverket tillater ikke regjeringen å beordre private bedrifter til å stenge. I for vår ble unntakslover benyttet på grunn av den ekstreme situasjonen, men den ordinære helseloven har sine begrensninger.

Nå blir trolig dette lovverket endret slik at regjeringen får videre fullmakter, men det betyr ikke nødvendigvis at de vil bruke dem til å stenge ned samfunnet, forklarer finansministeren.

– Kan det bli en ny nedstengning her i Helsinki?

– Jeg håper ikke det. Slik situasjonen er akkurat nå så mener jeg det ikke er nødvendig. Men vi må være klare til å endre våre analyser.

Økning i mutasjonene

Finske myndigheter følger særlig med på de muterte virusvariantene. Finland har nesten like mange tilfeller av dem som Norge.

– Er du bekymret for at mangel på strenge tiltak kan føre til en ytterligere økning i smittetilfeller?

– Vi følger utviklingen svært nøye, og så langt har vi klart oss bra, svarer Vanhanen.

– Men det er store forskjeller på tiltakene i Oslo og Helsinki. Hvem har rett?

– Både Norge og Finland er blant landene som har klart segt best i Europa. Jeg håper at vi kan dele erfaringer med hverandre når denne krisen er over, er svaret fra finansministeren.

VIL DELE ERFARINGER: Finansminister Matti Vanhanen håper Norge og Finland kan utveksle erfaringer når pandemien er over. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Heldige som bor i Finland

Det finske folkehelseinstituttet sier likevel til TV 2 at en nedstengning kan bli nødvendig. Men det tør ikke de ansatte i restauranten Oiva engang å tenke på. De sier at en ny nedstengning, som den i fjor vår, vil bety kroken på døra for godt.

– Man er nødt å finne den delikate balansen som gjør at man kan ivarte smittevernet, men likevel holde åpent, sier bartender Attila Gelencser.

Han føler med kollegene i utelivsbranjsen i Oslo, og i de mange andre landene som har stengt ned.

– Vi er utrolig heldige som bor i Finland, sier han, før han haster videre til neste kunde.