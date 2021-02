Barndomskameratene om VM-bragden: – Det er egentlig uhørt

Gull og bronse på normaldistansen betydde selvsagt enormt individuelt for Sturla Holm Lægreid (23) og Johannes Dale (23). Men ekstra stort var det å stå på VM-pallen sammen.

POKLJUKA (TV 2): Da Sturla Holm Lægreid gikk ut fra siste skyting, stod Johannes Dale i pressesonen. Selv krysset han fingrene for at hans sterke prestasjon skulle holde til bronseplass, noe den gjorde.

Men samtidig håpte han på gull til sin gode kamerat, og heiet Lægreid fram ut fra standplass.

For det at det nettopp var de to som stod sammen på pallen i VM, betydde ekstra mye.

– Når man er midt oppe i det, er det litt vanskelig å ta det innover seg. Men jeg tror at når jeg får summet meg litt, og det går opp for meg at det faktisk er et VM og hvor mye jeg så opp til VM som liten gutt, så tror jeg det vil synke inn hvor utrolig stort dette er, sier Dale til TV 2 og legger til:

– Det var utrolig gøy å få dele pallen med Sturla når vi har vært så mye sammen opp igjennom årene. Så er vi jo tross alt ganske unge og relativt ferske i gamet, så at vi skal få dele en pall i VM er egentlig uhørt, men utrolig gøy å få lov til å oppleve.

Superduoen-97

Dale og Lægreid har trent sammen i over ti år, og er naboer i Blestervegen hjemme på Lillehammer. Nå har gaten fått en ny superduo.

– Blestervegen har en god medaljestatistikk nå, sier Dale og ler.

De to kunne juble for sine første individuelle VM-medaljer, og Lægreid synes det er stort hva de to 23-åringene har fått til.

– Det er veldig stort å kunne få dele pallen med Johannes. Vi har jo vært både lagkamerater og konkurrenter i over ti år. Så han har jeg konkurrert mot i kretsmesterskap siden jeg var elleve år, forteller gullvinneren.

– Vi har på en måte hatt samme reise til nå, bare tatt litt andre omveier. Vi trener veldig mye sammen og det er stort at vi to 97-gutta klarer å ta medalje på normaldistansen i VM. Det er sikkert ikke mange som hadde sett for seg det før sesongen, fortsetter Lægreid.

– Så nå må alle passe seg for den nye superduoen?

– Superduoen-97 kan man gjerne kalle oss, for det liker vi, svarer Lægreid og ler.

Ble gratulert av Lægreids foreldre

Da Lægreid kom til TV 2-intervjuet, var mor og far med på FaceTime fra Norge.

Etter hvert kom Dale forbi, og det var ingen tvil om hvor stolte Lægreids foreldre var av de begge to.

– Gratulerer Johannes. Fantastisk! Gutta er rå, altså, sier Tor Lægreid.

– Du reddet dagen og Sturla reddet dagen, supplerer Ingrid Kristin Holm.