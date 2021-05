Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Lancia Thema, en velskapt – og rask(!) toppmodell fra et svært tradisjonsrikt italiensk bilmerke.

Det var lett å svare ja da motorredaktøren i Vi Menn spurte om jeg kunne reise til Wien og lanseringen av en ny toppmodell fra Lancia. Italiensk luksusbil med heftige motorer – hvem kunne si nei takk til slikt? Så da ble det Wien, og første møte med Lancia Thema. Stor, eksklusiv og rask, akkurat slik en italiensk prestisjebil skulle være.

Den første tikrone-mynten

Vi skrev 1984, måneden var oktober, og året hadde allerede levert flere hendelser som festet seg i minnet. Størst inntrykk gjorde nok arrestasjonen av Arne Treholt på Fornebu i januar. At en tråler fikk en sovjetisk ubåt i trålen utenfor Karmøy i midten av juni var mest av alt et symptom på den kalde krigen.



Mye nærmere for de fleste var det nok uansett at vi sluttet å bruke 5-øre og 25-øre som betalingsmiddel, og fikk den første 10-kronemynten.

Lancia Thema i.e.turbo bød på et meget elegant interiør. Foto: Fiat Lancia

Bare småbil igjen

Lancia var – og er - et statusmerke med lange tradisjoner. Det ble grunnlagt av Vincenzo Lancia i Torino i 1906. Han kom fra Fiat, der han var testkjører og bilbygger. Siden 1969 har merket vært eid av Fiat, nå Stellantis.

Som luksusmerke har Lancia alltid hatt små produksjonstall. Etter hvert ble tallene for små, og i 2016 ble Lancia trukket fra alle eksportmarkeder. I dag selges bare småbilmodellen Ypsilon i hjemlandet, og autorisert Lancia-service finnes bare i 13 europeiske land.

Først med V6

Man dette var langt inn i fremtiden da jeg satte meg inn bak Lancia Thema-rattet i Wien i oktober 1984. Enn så lenge var dette noe av det fineste av det fine av luksusbiler, fra et bilmerke som hadde høy anseelse. For Lancia hadde absolutt markert seg opp gjennom bilhistorien.

Merket var først i verden med hel-elektrisk anlegg (Lancia Theta 1913), og med det første selvbærende karosseriet i 1922 (Lancia Lambda). Den første 5-trinns manuelle girkassen dukket opp i Lancia Ardea i 1948 – og Aurelia kom med den aller første V6-motoren i 1950.

Dette var selve juvelen i Lancia Thema-kronen: 8-32 med motor fra Ferrari. Foto: Fiat Lancia

Stor og rommelig

Da vi europeiske biljournalister kom til Wien, var vi også de første som fikk se og oppleve denne nye bilmodellen. Den første offentlige visningen for publikum kom nemlig måneden etter på bilutstillingen i Torino, så vi følte oss absolutt privilegerte!

Det vi møtte, var et elegant og klassisk sedan-design. Bilen hadde forhjulstrekk og 5-trinns manuell girkasse. Nyheten var for øvrig Lancias versjon av Type Four-understellet i galvanisert stål, som den delte med Saab 9000, Alfa Romeo 164 og Fiat Croma. Rustproblemene som plaget Lancia Beta var dermed effektivt forhindret her.

Stor og rommelig var bilen. Lengden var 4,59 m, bredden 1,76 m og høyden 1,43 m. Akselavstanden var 2,66 m. Tom veide Lancia Thema 1.150 kg, og tillatt totalvekt var 1.650 kg. Bagasjerommet slukte 440 liter.

0-100 på 7,2 sekunder var heftig!

Utstyrsnivået var høyt, og interiøret oste luksus og dyre materialvalg. Så verst var det ikke stelt under panseret heller. På lanseringen stilte Lancia med tre bensinmotorer. To av dem var 2,0 liter med henholdsvis 120 og 166 hk – den siste en bråsint turbo med intercooler.

Av en eller annen merkelig grunn var det den siste sprekingen jeg konsentrerte meg om, og her var det full uttelling. Akselerasjon 0-100 på 7,2 sekunder for en stor familiebil var nærmest uhørt den gangen.

Lancia Thema i.e.turbo fantes også på norske skilter. Foto: Importør

Selv dieselen brukte literen

En 2,8 liters V6-motor med 150 hk utfylte programmet. En 2,4 liters turbodiesel med hele 100 hk var også tilgjengelig, og en dieselmotor som leverte 0-100 km/t på 11,9 sekunder var avgjort ikke hverdagskost i 1984.

Forbrukstallene for de forskjellige Lancia-motorene den gang forteller sin egen interessante historie om den utviklingen vi har hatt. Min favoritt, i.e.turbo, var oppgitt til et snittforbruk ved blandet kjøring på solide 1,2 liter på mila. Enda verre stilt var det med V6-modellen, oppgitt snittforbruk her var 1,65 l/mil. Oppsiktsvekkende var tallet også for dieselen: 1,0 l/mil.

Lancia Thema i.e.turbo fantes også som stasjonsvogn. Foto: Centro Storico Fiat

Det ble 246,65 km/t

Biler var tilgjengelig i rikelig antall, og jeg var ikke sen om å sikre meg en i.e.turbo. Visst var det V6-modellen som var den mest eksklusive og dyreste, men jeg befant meg fortsatt i en fase av livet da fart trumfet komfort hver eneste gang. Derfor hastet det mest med å få testet turbo-modellen.

Og testet den fikk jeg, til de grader! Mesteparten av test-ruta var lagt til motorvei. Slike veier var det mange av i Østerrike allerede den gangen, og fine var de. Så det gikk fort, tidvis veldig fort. Høydepunktet kom nedover en lang slak nedoverbakke.

Da jeg nærmet meg bunnen av denne, og en snill venstrekurve, klarte ikke speedometeret å henge med lenger – det gikk bare til 240 km/t. Det ble å regne ut hastigheten på turtall og gir, og fasitsvaret ble 246,65 km/t. Oppgitt toppfart for modellen var for øvrig «minst 218 km/t»...

Nydelig på veien

Jeg husker godt at det var veldig bra at venstrekurven var såpass slakk. Jeg kjente midtveis at innerhjulene begynte å løfte, men det var nok å slippe gasspedalen et lite øyeblikk, så var grepet igjen på plass og det var bare å dra på ut av kurven.

Bilen var ellers nydelig på veien, og om det gikk fort, så var komforten i høyeste grad også til stede.

Selveste Vincenzo Lancia. Foto: Centro Storico Fiat

Mer harmonisk turbo

Etter flere års videreutvikling oppførte turboen seg helt annerledes enn i de aller første Saab Turbo-modellene. Der var opplevelsen slik at først kom ingen ting, så kom heller ingen ting – og plutselig kom alt, som et realt spark i ryggen.

Ikke slik med Lancia Thema i.e.turbo, her bygget det opp gradvis med en kraftfull og sugende akselerasjon over et bredt spekter, på en mye mer kontrollerbar og harmonisk måte.

300.000 kroner – i 1984

Så jo, det var en bil jeg absolutt kunne ha tenkt meg, men prisen var høy – og Lancia var ikke ansett som det mest kurante merket å eie i Norge den gangen.

Da vi stiftet bekjentskap med den i Wien, hadde ennå ikke importøren bestemt seg for om modellen skulle til Norge. Men hvis den gjorde det, ble det antydet en pris for i.e.turbo på rundt 300.000 kroner. I 1984...

Siste Thema var en Chrysler 300S

Lancia Thema ble produsert fra 1984 til 1994, med en oppgraderinger i 1988 og 1992. Disse innebar noen mindre justeringer utvendig og enkelte endringer i motorprogrammet. Blant annet hadde i.e.turbo – nå 2000 16V Turbo - fått økt effekten til 181 hk. Akselerasjon 0-100 km/t var noe svakere enn for 1984-modellen med ca. 8 sekunder, mens toppfarten var økt bittelitt til 222 km/t.

Favoritten for Lancia Thema-fans var nok likevel jubileumsutgaven 8.32 (8 sylindre, 32 ventiler) i 1986. Den hadde samme Ferrari V8-motor som også satt i Ferrari 308 og Monidal Quattrovalvole.

Thema ble etterfulgt av Lancia Kappa, men i årene 2011-2014 dukket navnet Lancia Thema opp igjen. Denne gangen bare i navnet – bilen var en Chrysler 300... Akkurat det sier dessverre mye om hvordan det har gått med Lancia etter mitt møte med Thema.

