Økt pornoavhengighet under pandemien: – Veldig tabubelagt

Daglig leder i Terapivakten Ove André Remme forteller at de har sett en økning i pornoavhengighet under pandemien.

– Vi ser at det er mer trafikk på artiklene vi har på denne tematikken, og vi får flere henvendelser enn vanlig, sier Remme, som selv er rus- og familieterapeut.

TERAPEUT: Ove André Remme, daglig leder i Terapivakten. Foto: Privat

Han mener en av utfordringene med avhengigheten er at den er svært tabubelagt.

– Mye av årsaken er at media ikke har like mye fokus på denne avhengigheten. Men dette er faktisk en lidelse på lik linje med rusavhengighet, sier Remme.

– Det er en lidelse vi må bli flinkere til å synliggjøre, som det må etableres bedre behandlingstilbud for.

Pornoavhengighet er et av temaene som tas opp i den nye dokumentarserien «Pornolandet» på TV 2.

Serien undersøker nordmenns forhold til porno, og tar for seg hele historien fra hvordan Norge på 1970-tallet var sterkt imot porno, til å i dag har endt på verdenstoppen når det kommer til bruk.

OPPGJØR: Dokumentarserien «Pornolandet» tar opp nordmenns forhold til porno. Foto: TV 2

– Flere bekymret over egen bruk

Redd Barna-rapporten «Et skada bilde av hvordan sex er» fra 2020 viser at flere ungdommer bekymrer seg over sin egen pornobruk.

– Vi ser i analysen av henvendelser til ung.no at det er flere som skriver om dette, og enkelte som forteller at de er avhengig av å se porno for å få utløsning, forteller Silje Berggrav, forfatter av rapporten.

Hun forteller også at enkelte beskriver seg som avhengige av det de selv omtaler om «barneporno», men som omtales riktig som overgrepsmateriell.

Redd Barna mener det er stort behov for å gi de unge bedre vern mot pornografisk innhold på nett, i en fase av livet der hjernen er i utvikling og seksuelle tenningsmønstre formes.

– Det er påfallende og urovekkende hvor lite voksensamfunnet engasjerer seg i dette, også på politisk hold, mener Berggrav.

– Blir en overlevelsesstrategi

Remme mener det kan være flere årsaker til pornoavhengighet.

– Det kan være ubearbeidede traumatiske hendelser i barndommen, et ekstremt stressnivå eller mentale helseutfordringer som depresjon og angst, forteller Remme.

Han forklarer at avhengigheten blir som en overlevelsesstrategi for å lindre smerte.

– Man havner i en slags destruktiv og selvutslettende «loop». Følelser som glede, motivasjon og lykkefølelse trigger hjernen til å gjenta handlingen, og konsekvensen er at det blir vanskelig, om ikke umulig å stanse, sier Remme.

På tross av negative konsekvenser som sosial angst, ereksjonssvikt, økt pengebruk og noen ganger også straffbare handlinger, gir mange etter for å prøve å slutte.

– Hva kan man gjøre hvis man sliter?

– Innse realiteten. Om de har forsøkt å få kontroll over avhengigheten over tid uten suksess, er det på tide å søke profesjonell hjelp. Dette er en alvorlig lidelse for dem det gjelder, men også for pårørende, avslutter Remme.

Norge i verdenstoppen

Det er i dag nesten ingen andre land i verden som kan måle seg med nordmenn i konsum av pornografi, viser ferske tall.

Sammenlignet med jevnaldrende i Europa surfer norske barn og unge nesten tre ganger så mye på porno.

Den nye TV 2-serien drøfter blant annet pornoavhengighet og norske barn og unges nærmest uinnskrenkede tilgang til pornografisk innhold.

Pornolandet har premiere på TV 2 onsdag 24. februar.