Dette gjør Tom Stiansen før kameraene skrus på: – Litt paradoksalt

Stiansen bidrar i flere ledd av produksjonen enn det som kommer frem på TV-skjermen.

I videoen øverst i saken kan du høre hvordan Stiansen og produksjonen løste forskjellig problemer under innspillingen.

POPULÆR: Stiansen er en populær programleder, både blant TV-seere og deltakere. Foto: Haakon Lundkvist

Tester løypene

Asker-mannen tester utfordringene han sender deltakerne gjennom.

– Jeg liker å gå på tur, så jeg prøver å få med meg noen av turene. Sikkerthetsguttene tester løypene og går gjennom dem før vi drar.

Han benytter også fritiden han har mellom opptakene.

– Når deltakerne er ute på en overnattingsetappe, og jeg har litt fri, så går jeg enten rett før de eller rett bak de. Da får jeg beveget meg litt.

Stiansen forteller at produksjonen ofte utfordrer han til å teste forskjellige ting.

– De utfordrer meg til å konkurrere mot deltakerne. Da må jeg prøve å holde meg litt i form og børste støv av kart- og kompasskunnskapene. Jeg bruker egentlig bare de kunnskapene én gang i året, sier han lattermildt i det han kommer på en historie:

MÅ LÆRE PÅ NYTT: Stiansen er såpass dårlig med kart og kompass, at han må lære det på nytt hverrt år. Foto: Haakon Lundkvist

– Det er litt paradoksalt, fordi jeg satt og snakket med en kompis som mente jeg imponerte med kart og kompass i en epiosde. Da sa jeg at jeg ikke er god med kart og kompass. Hver gang jeg skal på 71 grader nord som deltaker, må jeg google «hvordan bruke kart og kompass». Det verste er at i år så fant jeg en instruksjonsvideo på bruk av kart og kompass, som var laget av meg selv. Jeg satt og så på meg selv forklare hvordan jeg skal bruke kart og kompass.

Han forklarer at videoen ble laget i et komersiellt samarbeid, og at den er nyttig å ha, selv om han ikke er den mest troverdige «eksperten» på dette området.

– En stor ressurs

Presseansvarlig for 71 grader nord, Marianne Aambø, skryter av den tidligere toppidrettsutøveren.

– Tom er en stor ressurs for produksjonen. Ikke bare er han en dyktig programleder, men han er aktivt med i planleggingen av etapper og programinnhold, han tar være på deltakere og crew og han er alltid imøtekommende med seerne våre.

Stiansen var alpinist og ble verdensmester i slalåm før han ble en dreven programleder.