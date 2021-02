Ekspertene er samstemte: – Disse lagene blir topp fire

Se Liverpool-Everton lørdag fra 18.00 på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Kampen om Champions League-plassene er mer åpen enn på mange år i Premier League, og når rundt en tredel av sesongen gjenstår er fremdeles halve ligaen involvert i bikkjeslagsmålet.

Fra Chelsea på 4. plass til Arsenal midt på tabellen skiller åtte poeng, og i ukene og månedene som kommer skal det spilles en uendelig rekke av «viktige sekspoengskamper» på øvre tabellhalvdel.

En av dem finner sted på Anfield lørdag kveld, der byrivalene Liverpool og Everton møtes til sesongens andre Merseyside-derby.

Gjestene er kun tre poeng bak de røde - med en kamp mindre spilt - og har for første gang på årevis et realistisk håp om å havne over den regjerende ligamesteren på tabellen.

Vil ikke avskrive Evertons kandidatur, men tipper dem utenfor

Det håpet kan de imidlertid glemme, om en skal tro tipsene fra et samlet ekspertkorps i TV 2s Premier League-redaksjon. Simen Stamsø-Møller er imidlertid klar på at Carlo Ancelottis lag ikke bør avskrives ennå, til tross for at tipsene går imot dem.

– De har hatt sitt å stri med når det gjelder skader, og det er lett å glemme fordi det ikke var forventet at de skulle være med helt der oppe. Lucas Digne, Allan og Dominic Calvert-Lewin har alle vært ute, og dem må de ha med seg om de skal klare topp-fire, sier han.

Slik spår TV 2-ekspertene at det ender: Erik Thorstvedt, fotballekspert:

1. Man City

2. Chelsea

3. Man Utd

4. Liverpool Solveig Gulbrandsen, fotballekspert:

1. Man City

2. Man Utd

3. Liverpool

4. Chelsea Petter Myhre, fotballekspert:

1. Man City

2. Man Utd

3. Chelsea

4. Liverpool

Simen Stamsø-Møller, kommentator og fotballekspert:

1. Man City

2. Liverpool

3. Manchester United

4. Chelsea



Øyvind Alsaker, kommentator

1. Man City

2. Chelsea

3. Manchester United

4. Liverpool

TV 2s fotballekspert og -kommentator tror begge midtbanespillerne Allan og Abdoulaye Doucoure kunne vært kandidater til sesongens lag i England om de hadde fått spille sammen hele sesongen, og tror Everton hadde hatt betydelig flere poeng om ikke de overnevnte profilene hadde måttet stå over en del kamper.

– Lucas Digne er den mest produktive venstrebacken, han er innmari god, og alt Dominic Calvert-Lewin trenger er å bli matet. Så jeg vil ikke avskrive Everton på noen som helst måte ennå. Det har vært herlig å se på dem, og på sitt beste så fremstår de litt på den måten jeg mener Everton skal gjøre. Det skal være vondt å møte dem, sier Stamsø-Møller.

TV 2-panel spår topp-fire og Merseyside-duellen

Sammen med kollegene Erik Thorstvedt, Petter Myhre, Solveig Gulbrandsen og Øyvind Alsaker har Stamsø-Møller denne uken fått i oppdrag å ta på seg spåhatten og besvare to spørsmål.

1. Hvilke lag ender topp fire i Premier League denne sesongen?

2. Hvem ender øverst på tabellen av Liverpool og Everton?

Fasiten på de spørsmålene får vi ikke før i mai, men det foreløpige svaret er i hvert fall entydig. Samtlige i TV 2s Premier League-ekspertkorps tror nemlig at Liverpool holder unna for Everton, og er også enige om at det blir de samme fire lagene som kaprer Champions League-plasser denne sesongen som den forrige.

TØFF DUELL: Everton og Abdoulaye Doucoure kjemper for å havne over Liverpool og Sadio Mané på tabellen. Det vil i så fall være første gang siden 2012/13. Foto: Laurence Griffiths/AP

– Jeg synes det ser ut som de beste stallene og de beste lagene, selv med de problemene Liverpool har og har hatt. Det er sånn styrkeforholdet er i engelsk fotball nå, sier Stamsø-Møller.

Selv plasserer han Manchester City øverst og Liverpool som nummer to - foran Manchester United (3) og Chelsea (4).

– Manchester City har festet grepet. Det kan nesten ikke gå galt nå. Og så ser jeg for meg at det blir veldig jevnt om den 2. plassen, og også at det blir jevnt om 4. plassen. Men det er fryktelig vanskelig å spå når vi har det som er tidenes mest «koko» sesong, sier TV 2-eksperten.

Får Stamsø-Møller rett og resten rett, betyr det i så fall at nåværende Premier League-treer Leicester for andre sesong på rad roter bort en billett til den gjeveste europacupen mot slutten av sesongen.

– Det var det jeg var mest usikker på. Jeg synes de ser veldig bra ut, men samtidig så har jeg sett dem en del ganger der de, selv med fullt mannskap, har levert for svakt. Det kommer en glipp med jevne mellomrom, og når avstanden fremdeles er så kort så har jeg droppet dem. Men for meg var det 50/50 mellom dem og Chelsea, sier TV 2s ekspert- og kommentator.

Hvem tror du blir best på Merseyside? Gi din stemme i TV 2 Sportens app i løpet av lørdag!

Alsaker: – Tyngdeloven har en tendens til å gjelde

Stamsø-Møllers kollega Øyvind Alsaker har altså de samme fire klubbene blant sine utvalgte, men har snudd rekkefølgen bak suverene City.

– Slike gjetteleker er alltid vanskelig, men Chelsea har fått et voldsomt løft under ny manager. Jeg tror det kan vare helt inn, og Manchester United har litt svakere tendens enn de to foran. På 4. plass er jeg veldig usikker, fordi problemene til Liverpool ikke blir borte før sesongen er over, sier TV 2-kommentatoren, og fortsetter:

– Leicester har sikkert lært mye av kollapsen forrige sesong, og kan meget vel slå ut ett av lagene jeg har plassert over, og da sannsynligvis Liverpool. Men tyngdeloven har en tendens til å gjelde på dette stadiet av sesongen, så jeg går for de tre store.

Forut for den 25. Premier League-runden er det Chelsea som innehar 4. plassen, på målforskjellen foran West Ham og med Liverpool to poeng bak.

To storklubber ligger bak, men kan ikke utelukkes

Klassiske topp-fire-utfordrere som Tottenham (9. plass med seks poeng opp til Chelsea og en hengekamp) og Arsenal (to poeng bak Tottenham igjen, men med like mange kamper som Chelsea) har levert svakere perioder denne sesongen, men kan ifølge Stamsø-Møller heller ikke helt sees bort ifra dersom de skulle få lokomotivene til å gå igjen.

– Det er faktisk ikke så langt opp, og det er ikke mer enn et par dårlige resultater som skal til for lagene fra 2. til 4. plass - kombinert med at Arsenal og Tottenham gjør det bra i en periode - som skal til for at det er helt jevnt igjen. Det er ikke umulig, og jeg kan helt klart se for meg at ting plutselig svinger litt tilbake igjen, sier han, og påpeker.

– Det at man blir overrasket er det aller feteste i fotball. Og det er jeg blit ganske mange ganger allerede denne sesongen, så hvorfor ikke flere ganger? Det å spå i fotball er noe jeg har registrert, både fra egen erfaring og ved å observere andre, at er vanskelig. Men slik jeg ser det er det altså de fire stallene jeg har plassert øverst som burde havne der, og så får vi se.

PS! I lørdagens oppgjør håper Liverpool å forlenge sine uhyre sterke rekker mot byrivalene. De røde har nå 23 kamper på rad - alle turneringer inkludert - uten å tape mot den blå delen av byen. Og sist det ble borteseier på Anfield i Premier League var i september 1999. Siden har 20 forskjellige Everton-lag forsøkt seg uten å vinne en ligakamp i naboens lekegrind.

