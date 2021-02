Paris Hilton er forlovet

Paris Hilton blir 40 år i dag, 17. februar. Da kjæresteparet feiret bursdagen til Hilton på en privat øy lørdag 13. februar, gikk Reum ned på kne og spurte om hun ville gifte seg med ham.

– Jeg er spent på dette nye kapitlet. Forholdet vårt er så bra. Vi gjør hverandre til bedre mennesker. Han var absolutt verdt å vente på, sier Hilton til Vogue Magaszine som var først ute med nyheten.

Etter frieriet satt det nyforlovede paret seg ned for å spise en intim middag sammen med familien. Hennes søster Nicky og Reums bror Courtnet var til stede.

Hilton deler selv den gode nyheten på Instagram hvor hun skriver «Jeg sa ja, ja til for alltid. Det er ingen jeg heller vil tilbringe for alltid med».

Kjent gründer og finansmann

Reum ble kjent som "grunnleggerens grunnlegger", og startet M13, et firma basert i Los Angeles og New York City som har investert i nyetableringer som Daily Harvest, Lyft, Ring og Rothys.

Etter at Paris Hilton ble verdenskjent i realityserien «The Simple Life», har hun bygget opp «Paris Hilton Entertainment», et globalt merke med ulike produkter og parfymer. Hun debuterte også nylig i «This Is Paris», en Youtube-dokumentar som gikk viralt under pandemien, og i skrivende stund har nesten 20 millioner visninger.