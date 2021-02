Mitsubishi Outlander har vært en stor suksess i det norske markedet i mange år. Dette toppet seg da dagens generasjon kom som ladbar hybrid.

Outlander PHEV var verdens første ladbare hybrid-SUV. Og godt hjulpet av lave avgifter her hjemme, har dette vært en av Norges mest solgte biler i mange år.

Nå synger imidlertid denne modellen på aller siste verset. Mitsubishi har akkurat vist oss oppfølgeren for første gang, men stikk i strid med det som er normalt i slike tilfeller: Denne bilen kommer ikke til Norge.

Dette handler om overordnede strategiske valg hos Mitsubishi, ikke at man har lite tro på at bilen vil selge godt i Norge.

Dagens Outlander har vært en stor suksess i Norge, dette er en av de første årgangene av bilen.

Oppleves som litt gammeldags

Mitsubishi har nemlig bestemt seg for å ikke lansere noen nye biler i Europa de neste tre årene. De har riktignok gjort en lite unntak for ladbare Eclipse Cross som snart lanseres i Norge. Men Outlander får ikke vi tilgang til. Det er en stor nedtur for både importør og forhandlere – og naturligvis potensielle kjøpere.

Dagens Outlander kom på markedet tilbake i 2013 og har blitt oppgradert flere ganger underveis. Likevel er det ikke til å legge skjul på at den oppleves som en litt gammeldags og også ganske enkel bil, sammenlignet med flere av konkurrentene.

Helt nytt interiør, det var også nødvendig. Dagens modell har ikke imponert på hverken kvalitetsfølelse eller design innvendig.

Vesentlig oppgradert interiør

Det svarer Mitsubishi nå på med en modell som er helt ny, fra innerst til ytterst. Designet har fått langt mer særpreg, der særlig fronten skiller seg ut. Mens trenden hos mange av de øvrige bilen i denne klassen er å gå for mer sporty og coupe-lignende design, satser Mitsubishi på rette og firkantede linjer. Dette er mer offroader, enn sporty SUV.

Innvendig er alt nytt. Dashbordet har 12,3¨ instrumentpanel og 9¨ infotaintskjerm på toppen av midtkonsollen. Bilen kommer også med head up display. Det skal være rikelig med ladepunkter, både USB-A og USBC, dessuten ladeplate for mobiltelefon.

Ikke riktig like særpreget i hekken, som i fronten.

Ikke ladbar hybrid fra starten

I likhet med forgjengeren har også den nye syv seter. En rekke sikkerhetssystemer skal bidra til å forebygge uhell. Og hvis ulykker likevel inntreffer, skal til sammen 11 kollisjonsputer beskytte fører og passasjerer.

Syv seter, hvorav de bakerste nok passer best for ikke altfor høyreiste personer.

Under panseret satser Mitsubishi på en 2,5-liters bensinmotor. Topputgavene får 4x4 og til sammen seks ulike kjøremodus. Nye Outlander kommer også med "bare" forhjulstrekk, denne utgaven har fem kjøremodus.

Fra starten av er bilen ikke ladbar, her er det kun konvensjonell bensinmotor som gjelder. Det har tidligere blitt antydet at nye Outlander vil komme som ladbar hybrid "en gang etter 2022". Hva det helt konkret innebærer, vet ikke mer om. Her kan det nok også komme endringer.

Høyreist og kantete design, Mitsubishi har ikke hatt ambisjoner om å lage en spesielt sporty SUV her.

Brukt Outlander PHEV fra rundt 160.000 kroner

De siste Outlander-eksemplarene som selges i Norge er priset fra 499.000 kroner, det gjelder Instyle-utgaven. Toppmodellen S Edition med mye utstyr inkludert, kommer på 558.600 kroner.

På bruktmarkedet får du ladbar Outlander fra ned mot 160.000 kroner, da snakker vi 2014/2015-modeller som har gått ganske langt. For rundt 200.000 kroner får du biler med kilometerstand pluss/minus 100.000.

