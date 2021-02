Lægreid tok VM-gull: – Å, så deilig!

Skiskytterkometen gikk en fenomenal 20 kilometer. Johannes Dale sørget for to nordmenn på pallen.

Etter en mager medaljefangst i de individuelle øvelsene, slo det norske herrelaget tilbake på normaldistansen anført av Sturla Holm Lægreid.

Skiskytterkometen skjøt feilfritt og hadde raskest skytetid av samtlige. I tillegg var farten i sporet jevnt over god for 23-åringen, selv om han tapte mye tid på sisterunden.

– Det er helt magisk. Å, så deilig, sa Lægreid etter å ha gått i mål, vist på NRK.

GULLBRØL: Sturla Holm Lægreid har vært best på normaldistansen hele sesongen. Onsdag kunne han slippe jubelen løs da det gjaldt som mest i Pokljuka. Foto: Borut Zivulovic

Det er Lægreids første individuelle VM-gull. Tidligere i mesterskapet var han med å vinne miksstafetten.

– Det er jo helt sykt, som et eventyr. Jeg har ikke hatt den perfekte åpningen på mesterskapet, og har ikke gått så bra på ski. I dag klikket alt, sier den nybakte verdensmesteren til TV 2.

Meditasjon bidro til gull

På siste skyting hadde han et enormt press på seg. Fullt hus ville bety gull, mens så lite som én bom ville sendt ham inn i en kamp om pallplass.

– Hvordan klarte du å stenge ut gulltankene?

– Det var egentlig bare å fokusere på noe annet. Det har jeg øvd på så mange ganger med meditasjonen. Det å flytte fokus, har jeg gjort så utallige mange ganger i hodet. Da følte jeg meg trygg på at jeg skulle være i modus, forklarer Lægreid, som har hatt en gjennombruddssesong som nærmest mangler sidestykke.

MEDALJEVINNERE: Johannes Dale (til venstre) og Sturla Holm Lægreid med bevisene på at de tok bronse og gull på normaldistansen. Foto: Joe Klamar

Arnd Peiffer var nærmest å true Lægreid. Tyskeren skjøt også feilfritt, men ble knust i sporet. I mål var differansen 17 sekunder.

Johannes Dale sikret bronse med et sterkt løp. Han hadde bare én bom, og gikk en meget rask sisterunde. 23-åringen endte 41 sekunder bak Lægreid.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Dale til NRK.

BRONSEVINNER: Johannes Dale gikk med et tidlig startnummer, og visste ikke helt hva det kom til å holde til etter å ha gått i mål. Til slutt kunne han juble for sin første individuelle VM-medalje. Foto: Primoz Lovric

Hylles av Bø-brødrene

Johannes Thingnes Bø var sjanseløs på medalje med to bom, og endte rundt halvminuttet bak pallen. Etter løpet hyller han lagkameraten.

SKUFFET: To bom ble én for mye til at Johannes Thingnes Bø skulle ta medalje på normaldistansen. Foto: Primoz Lovric

– Når du skyter 20 treff, fortjener du å vinne. Han er fantastisk god, han er perfekt. I dag er Sturla Holm Lægreid perfekt, sier Thingnes Bø til TV 2.

Torsdag venter en mulighet til å slå tilbake for stryningen. Han bekrefter at han og Tiril Eckhoff skal gå parstafetten.

Storebror Tarjei Bø skuffet med hele seks bom. Han er imidlertid svært glad på lagkameratenes vegne.

– Nydelig dag for Norge. Sturla, for en mann. Johannes Dale også. Første VM-medalje til begge to, det er veldig imponerende, sier Tarjei Bø til TV 2.

Stryningen bøyer seg i støvet for Lægreid.

– Det går ikke an å ta han på noe i dag. Det er helt rått, fantastisk skiskytter, fortsetter han.

Landslagssjef Egil Kristiansen stemmer i.

– Jeg har vært med på mange råe ting, men jeg tror kanskje dette tar kaka. For en fyr, sier han.