Krever våpenhvile for å få vaksinert verdens befolkning

Norge krever at parter i konflikter innfører våpenhvile og tilrettelegger for den globale vaksineringen. I dag møtes FNs sikkerhetsråd for å finne ut hvordan man skal få vaksinert folk i konfliktområder.

Mens resten av verden er opptatt med å vaksinere seg ut av pandemien, pågår borgerkrigen ytterst på den arabiske halvøy for fullt.



Denne uken trappet Huthi-millitsen i Yemen opp kampene mot den oljerike og regjeringskontrollerte Marib-provinsen. Konflikten i Yemen er et av mange eksempler som Norges utenriksminister trekker frem for å understøtte Norges posisjon i FNs sikkerhetsråd.

– Det haster med å få tilrettelagt for den globale vaksineringen. Derfor mener Norge at det må innføres våpenhvile og at det også garanteres for sikkerheten til helsepersonell, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

Håp om samarbeid

Storbritannia har tatt initiativ til dagens møte i sikkerhetsrådet som holdes på såkalt ministernivå. Det betyr at medlemslandene møter med sine utenriksministere når de nå prøver å finne en løsning på hvordan de skal få vaksinert folk som bor i konfliktområder.

– Dette er første gang Kina og USA møtes på dette nivået etter at Joe Biden vant valget, sier Søreide.



Frem til nå har konflikten mellom Kina og USA gjort det vanskelig å samarbeide om vaksinering. Nå er det håp om at stormaktene kan spille på lag.

Avhengig av USA og Kina

Søreide mener at alle stormaktene må samarbeide dersom man skal få slått ned den globale pandemien. Og selv om hun ikke tror at konfrontasjonen mellom Kina og USA vil endre seg på kort sikt, er hun optimistisk med tanke på et vaksinesamarbeid.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Kanskje dette er starten på en bedre dynamikk i den internasjonale pandemihåndteringen. Der er vi avhengige av at Kina og USA jobber sammen.