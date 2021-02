Chevrolet Bolt EV er elbilen vi kjenner som Opel Ampera-e her hjemme. En smått genial bil da den ble lansert tilbake i 2017.

Vi var den gang i USA og kjørte den i området rundt San Fransisco. Selv om det var noen småtterier å sette fingeren på, ga vi den en sekser på terningen. Grunnen var den vellykkede kombinasjonen av pris, rekkevidde, plass og ytelser.

Det var flere enn oss som falt for konseptet. Landets Opel-forhandlere har vel hverken før eller siden opplevd lignende interesse for en bil. Tusenvis av nordmenn ville gjerne ha den og sto både på ventelister og i kø. Suksessen var et faktum. Nesten.

Dette er den nye, større Chevrolet Bolt EUV. Den er 15 centimeter lengre og byr på mer bagasje- og bakseteplass.

Kommer i ny og større utgave i tillegg

For ganske fort tårnet problemene seg opp. Forsinkelser oppsto i produksjonen. Det faktum at Opel, som den gang var en del av GM (General Motors) ble overtatt av PSA (Peugeot / Citroën) – som siden har blitt til Stellantis, satte kjepper i hjulene. Bilene lot vente på seg, prisene økte mer enn en gang og ingen kunne gi noe svar på når bilene kom til elbilhungrige nordmenn.

Dette er den norske delen av historien. Men verden er som kjent litt mer enn Norge. Modellen har levd et godt liv, som Chevrolet Bolt andre steder. Mer enn 100.000 biler har blitt produsert og bilen beskrives som en suksess.

Nå er den moden for en midt-i-livet-oppdatering, hvilket er et tydelig signal på at modellen skal leve videre. Ikke bare det. Den utvides med en utgave i "XL" også, for de med behov for enda mer plass enn hva den kompakte bilen i utgangspunktet bød på. EUV heter den og er samme bil, men 15 centimeter lengre og romsligere.

Elendig rekkevidde, feilmeldinger – og biler som ikke vil starte

Nytt interiør og nye seter er kjærkommede endringer. Tidligere ga dette et litt billig preg.

Viktige og riktige endringer

Som nevnt var vi ikke like begeistret for absolutt alt, etter vår test. Et litt billig og kjipt interiør var en av de tingene vi påpekte. Nå forbedres dette med nye seter, bedre og mer påkostede materialer og bedre finish og mer utstyr.

Samtidig får Bolt EV en del mindre designendringer også. Detaljer finpusses og gir bilen er mer moderne preg. LED-lys blir standard og designet hinter mot andre Chevrolet-modeller, med de høyt plasserte og smale frontlyktene. På toppen av det hele settes prisene på bilen ned.

Batteripakke, elmotor og effekt skal etter det vi erfarer være likt som tidligere. Det vil si et 65 kWt litiumionbatteri, 200 hestekrefters effekt og forhjulsdrift. Rekkevidden er drøyt 420 kilometer etter WLTP-normen for Bolt EV og et par mil kortere for den større EUV-utgaven.

Over 10.000 nordmenn står på liste – neste uke debuterer den

De høye og smale lyktene her blitt et Chevrolet-kjennemerke. Nå er de å finne på elektriske Bolt EV / EUV også.

Ikke til Norge

GM har i likhet med andre bilprodusenter ambisiøse elbilplaner framover. De skal fram til 2025 lansere hele 30 (!) elektrifiserte biler globalt.

Først ut er altså Bolt EV og den større Bolt EUV. Bilene kommer som 2022-modeller, men vi være på plass i bilbutikkene allerede fra sommeren av.

Chevrolet har de siste årene ikke hatt noen regulær import til Norge. Derfor kommer ikke oppgraderte Chevrolet Bolt hit til Norge. I alle fall ikke i første omgang. Men det faktum at GM kommer med en strøm med elektriske biler de neste årene burde gjøre det attraktivt for dem å se hit til Europa igjen.

Kan nye, ukjente kinesiske merker etablere seg, burde også GM kunne selge bilene andre steder enn på hjemmemarkedet. Men enn så lenge går vi altså glipp av denne.

Les også: Bilgiganten endrer kurs: Skal bare selge elbiler i Europa

Video: Ståle fulgte drømmen - startet egen bilbutikk