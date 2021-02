Tar et oppgjør med vaksinebråk: – Det er en løgn

God kveld Norge-programleder Dorthe Skappel møter Sølje Bergman på fristedet til skuespilleren, en liten, rød hytte omringet av snø og stillhet på Finnskogen i Hedmark.

Hit reiser hun så ofte som mulig, sammen med skuespiller-ektemannen, Stig Henrik Hoff (56), og deres tre barn.

– Mannen min kaller det bare «ranchen», forteller Bergmann.

Hytta ligger i landlige omgivelser, som kan minne om en hvilken som helst dag inne på «Farmen kjendis»-gården.

– Jeg var ikke så redd for det som møtte meg på Farmen. Det å gå hundre år tilbake i tid gjør jeg jo her, forteller skuespilleren lattermildt.

Bergman legger til at hun og ektemannen er i en prosess for å bygge ut det de kaller «Kulturhospitalet» til et fristed for ungdom, samt et sted hvor Bergman kan holde coaching-kurs og seminarer.

Vil legge vaksinebråket bak seg

Bergman er for mange kjent som skuespiller og har blant annet vært å se i «Hotel Cæsar» og «Varg Veum», men i 2015 ble hun fort et ansikt utad i vaksinedebatten.

– Jeg er skeptisk til hele vaksineprogrammet som sådan, fordi jeg syns vi begynner å fjerne oss fra det som er natur, til å gå inn i en kjemisk verden, sa hun til TV 2 for seks år siden.

45-åringen gikk den gang ut og fortalte at hun ikke ønsket å vaksinere barna sine. Det skulle vise seg å bli en stor kontrovers. Hun ble kalt «barnemorder» og fikk masse hets.

– Hva tenkte du da det smalt?

PÅ BESØK: Sølje Bergman gjester denne ukens episode av God kveld Norge. Foto: Marie Myklebostad

– Det kom som et lyn fra klar himmel, forteller Bergman.

Skuespilleren forklarer at det hele bunnet i en blogg hun hadde på den tiden, hvor hun skrev mye om barna og hvordan hun tok vare på dem. Hun delte også sine tanker rundt blant annet vaksiner.

– Det er kjempesynd, fordi det handler ikke om at jeg har rett eller noen andre tar feil. Det handler ikke om at jeg er motstander av vaksiner. Jeg har aldri vært det, og kommer aldri til å bli det. Jeg stilte bare spørsmål og var skeptisk.

I takt med at debatten som vokste, ble Bergman utsatt for mye hets og kritikk på nett.

– Måten jeg ordla meg på og snakket på, trigget noe i mennesker. Det handler nok om at vi snakker om det nærmeste vi har, og det er barna våre.

– Det gikk fra tema til personangrep over natta. Det haglet inn, for jeg stod litt alene i det. Jeg visste at jeg var bensin på bålet, så jeg måtte trekke meg, forteller hun.

Lei stempelet

Bergman forteller at hun den dag i dag fortsatt blir stemplet som motstander av vaksiner, noe hun ikke kjenner seg igjen i.

– Nå i dag, mange år etter, så blør hjertet mitt litt. Nå blir jeg litt lei meg av at folk sier jeg er vaksinemotstander, fem år etterpå.

– Fordi?

– Fordi det er en løgn, jeg er ikke det. Jeg er ikke det stigmaet. Jeg er ikke det stempelet og jeg er så uendelig mye mer, sier hun.

Hun forteller at hun fortsatt brenner for å være en stemme for barn, og at hun blant annet jobber med en barnebok.

Skeptisk til bivirkningene

Temaet om vaksiner er like aktuelt i dag, når korona-vaksinen pryder de fleste overskrifter.

– Hvordan stiller du deg til det nå?

– Nå er ikke jeg så annerledes enn alle andre. Nå får jeg god drahjelp. Nå har vi vært gjennom svineinfluensaen, og der så vi at alt det jeg stiller spørsmål ved, som er en risiko, ble underkommunisert. Det kom til overflaten fordi staten og alle måtte innrømme at det skjedde ting med bivirkninger som var veldig uheldig og som faktisk ødela livene til mennesker.

Hun mener det er mer tillatt å stille spørsmål til vaksiner i 2021 enn i 2015. Bergman poengterer at mange kaller korona-vaksinen en «hastevaksine».

– Det snakkes veldig mye mer åpent nå. Nå er alle det jeg alltid har vært - skeptiske.

Bergman har et budskap hun ønsker å dele.

– Det som var litt kult oppi det hele, som man ikke skal glemme, er at én stemme teller. Det er sånn man skaper en revolusjon. Jeg skal ikke starte en vaksinerevolusjon, men det er viktig å huske på at det er gjennom dialog og det å stille spørsmål, at vi berører andre mennesker.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen fra FHI Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon: Redusere risiko for død

Redusere risiko for alvorlig sykdom

Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

Beskytte sysselsettingen og økonomien

Gjenåpne samfunnet Kilde: fhi.no

Bergman understreker at hun håper vaksinen kan være en hjelp i kampen mot korona.

– Jeg håper at vaksinen er noe som kan hjelpe oss gjennom dette, sier hun, men er skeptisk til at vaksinen er svaret og løsningen på pandemien:

– Vi må begynne å se på helheten. Hva er det egentlig som skjer når det kommer en pandemi? Det er en stor diskusjon.

