Jentekollektivet opplevde alle leietakeres mareritt

TV 2 HJELPER DEG: Studentene kjempet lenge for å få tilbake depositumene sine. Så tok TV 2 hjelper deg en telefon.

Andrine Loraas Østmo er student i Oslo og leide tidligere en leilighet fra Falch Eiendom AS sammen med fire andre studenter.

– Det var en fin leilighet, og vi trivdes godt sammen i kollektivet.

Etter at året var gått og de skulle flytte ut, startet problemene.

– Vi prøvde å få utleier til å komme og se over leiligheten sammen med oss for å se at alt var greit, men det ville ikke utleier gjøre, forteller Andrine.

De ble bedt om å bare legge fra seg nøklene og forlate leiligheten uten en felles gjennomgang med utleier.

BOR SAMMEN: Andrine Østmo (t.h) og romkamerat Ena Batlak. Foto: TV 2 hjelper deg/Ørnulf Riisnæs

– Skjønte ikke hva de mente

Nesten to uker etter endt kontrakt, fikk de en melding fra Falch Eiendom:

« Hei alle,

Vi har gått over leiligheten og notert følgende.Vifte på kjøkken fungerer ikke.Lyspærer på bad ikke byttet. Ødelagt fryser har ødelagt gulv på kjøkken.Ikke vasket.Demontert skap er plassert i bakgård. Bod er ikke tømt og vi har ikke mottatt nøkkel til denne. Hvem av dere har denne?Vedlagt ligger bilder

Mvh

Marcello Falch»

– Vi skjønte ingenting av den meldingen. Viften hadde alltid fungert mens vi bodde der, lyspærene fungerte ikke da vi flyttet inn og det skapet i bakgården var ikke vårt.

De fikk så tilsendt noen bilder av flekker på gulvet ved fryseren.

LEKKASJE: Fryseren sluttet å virke og blåbær hadde tint og runnet ut. Foto: Falch Eiendom AS

– Vi skjønte jo da at han sendte oss gamle bilder fra en dag da fryseren sluttet å fungere, men det var allerede vasket opp og fryseren hadde vi kastet, forteller Andrine. Bildet med blåbærsøl hadde utleier tatt en dag han skulle ha visning med nye leietakere.

Noen av studentene bestemte seg da for å dra tilbake til leiligheten for å se hvordan gulvet egentlig så ut.

«Dette er ulovlig»

I leiligheten hadde det allerede flyttet inn noen nye leieboere, som slapp dem inn.

– De fortalte oss at de hadde klaget til utleier over gulvet ved kjøkkenvasken, ikke ved fryseren. Skadene ved kjøkkenvasken var der også før vi flyttet inn, sier Andrine.

Studentene tok bilder av gulvet der fryseren hadde stått og kunne ikke se noen skader der.

SÅ INGEN SKADE: Jentene tok bilder der fryseren hadde vært plassert, men så ingen skade i gulvet. Foto: Privat

Jentene sendte så en melding til Falch Eiendom hvor de fortalte at de hadde vært innom leiligheten og ikke funnet noen tegn til skader på gulvet.

– Vi forklarte også at ved å allerede ha leid ut til nye leieboere har de godkjent leilighetens stand, og at han vil motta et krav om å tilbakebetale depositumet, forteller Andrine.

Men svaret de fikk overrasket dem:

"Dere har her uten vårt samtykke tatt dere inn i leiligheten etter opphør av kontrakt. Dette er ulovlig. Vi vil i begynnelsen av neste uke gjøre tilbakebetaling av forskudd på husleie, ber alle om å sende konto nr. for tilbakebetaling."

– Det var litt latterlig, det er jo ikke ulovlig. Vi ringte på og forklarte hvem vi var og de slapp oss inn frivillig, så er jo bare tull, forteller Andrine.

De ble lovet tilbakebetaling, men uken etter hadde de fortsatt ikke fått noen penger inn på konto.

– Vi sendte krav og påminnelser flere ganger, men fikk ikke noe svar.

Skylder på manglende husleie

Falch Eiendom forteller at depositumet ble tilbakeholdt grunnet manglende innbetaling på siste ukes leie, men studentene skrev tilbake at de bare kunne trekke beløpet fra depositumet siden det ikke var på en sperret konto.

– Både depositum og første husleie måtte betales på samme dag som vi skrev under kontrakten. Da ble alt sammen betalt inn på samme konto, altså utleiers konto, forteller Andrine.

Ulovlig depositum

Tom O. Risa er ansvarlig advokat i Leieboerforeningen, og han møter stadig på slike depositumssaker.

– Rene depositumssaker er i underkant av ti prosent av våre saker, og vi behandler 2200 saker i året, så det er en relativt stor del. Vi ser at det er en følge av veldig mange useriøse utleiere, sier Risa.

KJENT PROBLEM: Det er ikke første gang Tom O. Risa møter en sak som denne. Foto: TV 2 hjelper deg/Ørnulf Riisnæs

Han forteller at når depositumet er satt direkte inn på utleiers konto, kalles det et irregulært depositum. Dette er ulovlig, og kan sidestilles med å putte depositumet rett i egen lomme, ifølge Risa.

– Det er så klart i strid med loven som du kan gjøre det, stort galere kan du egentlig ikke gjøre, forteller advokaten.

Får deler tilbake

Etter en stund bestemte Andrine seg for å få hjelp av pappa.

– Det tok veldig mye tid. Jeg skulle begynne på skole igjen og jeg var lei – rett og slett, sier Andrine.

Faren hennes, Jarle Østmo, tok så kontakt med Falch Eiendom.

– Jeg sendte en melding og sa at jeg var kontaktperson fra nå av og at all kontakt skulle skje skriftlig til meg, og hvis pengene ikke ble utbetalt i løpet av én uke ville jeg gå videre til husleietvistutvalget, forklarer Østmo.

USERIØST: Jarle Østmo synes det hele virker svært usøriøst. Foto: TV 2 hjelper deg/Ørnulf Riisnæs

Etter meldingen ble deler av beløpet betalt tilbake, men fremdeles manglet det litt over 11000 kroner totalt. Østmo tok derfor saken videre til husleietvistutvalget.

– Der ble det et klart vedtak om at Falch Eiendom skulle betale det utestående pluss saksomkostninger i løpet av to uker, sier han.

Men selv med vedtak fra klagenemnda kom det ingen penger på konto.

– De har ikke respondert på noen ting. Ikke kvittert for å ha mottatt, ingenting. Jeg har gjort det klart at de kan ta kontakt med meg, men jeg har ikke hørt noe, forteller Østmo.

Ønsker ikke å stille

Det er Marcello Falch som er daglig leder og eier av Falch Eiendom. Det er han jentene har hatt kontakt med. Da TV 2 hjelper deg tar kontakt med Marcello Falch blir penger overført til Andrine samme dag. Når TV 2 hjelper deg spør om de andre jentene også vil få penger, utbetales også dette rett etterpå.

SKADER: Dette bildet mener Falch Eiendom dokumenterer at jentene hadde skadet gulvet. Foto: Falch Eiendom AS

Marcello Falch har fått flere tilbud om intervju i denne saken, men ikke ønsket å benytte seg av dette. Falch Eiendom sender oss et svar på e-post:

Falch Eiendom Her må vi erkjenne at vi har gjort flere feil. Dette beklager vi. Det burde vært opprettet en sperret konto. Alle våre depositumskontoer er i dag på sperret konto. Pga. ferieavvikling ble det dessverre ikke gjennomført felles gjennomgang av leiligheten på en god måte. Vi har nå iverksatt nye rutiner for at det alltid skal gjøres en felles gjennomgang av bolig før overlevering av nøkler. Leietagere ble svart opp etter beste evne, fortløpende, både på mail, sms og telefon. Nye rutiner for en bedre håndtering av dette er nå iverksatt for å sikre, samt optimalisere løpende kontakt med leietagere. Vi ønsker å presisere at laminatgulvet ble byttet som en konsekvens av skader på gulv fra leietagere. Reparasjon av skader, utgjorde derfor det meste av tilbakeholdt beløp. Saken ble klaget inn til Husleietvistutvalget (HTU) for avgjørelse av Andrine Østmo. Vi sendte inn vår dokumentasjon på skader, samt faktura for rettelse av skader. Dette ble imidlertid ikke vurdert i saken, da vi rapporterte forhold etter utløpt frist. Falch Eiendom AS

Har lært

Det var problematisk for Andrine når hun skulle inn i ny leilighet og depositumet der skulle innbetales.

– Det hele var som et mareritt, de hadde jo alle sparepengene mine, og jeg var avhengig av de i det nye leieforholdet.

Andrine forteller at hun og alle studentene er glade for endelig å ha fått pengene sine tilbake, og at hun nå har lært hva man burde gjøre ved innflytting og utflytting.

– Sikre meg at det blir opprettet depositumskonto, se over leiligheten sammen med utleier og ta bilder av alt, både før innflytting og ved utflytting, avslutter hun.