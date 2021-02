Bjørg Elisabeth så boligen forsvinne ned i leirskredet - nå har hun kjøpt leilighet like ved

Bjørg Elisabeth Oserud er så glad i hjembygda Gjerdrum at hun kjøpte leiligheten i Viervangen uten å nøle. – Når NVE sier at vi kan flytte tilbake, så stoler jeg på det, sier hun.

– Jeg ville tilbake til Ask. Jeg må si at jeg har blitt enda mer glad i Gjerdrum enn det jeg var før. Det er så fint å kunne gå bort til butikken, og så er det kjempefine turområder rett utenfor døra.

Det sier Bjørg Elisabeth Oserud. Hun var ikke i tvil om at hun ønsket å flytte tilbake til Gjerdrum. Nå har hun kjøpt seg leilighet i området som nylig ble frigjort fra evakuering.

– Så at huset klappet sammen

Hennes tidligere leilighet forsvant i kvikkleireskredet 30. desember. Oserud forteller at hun våknet klokken fire rasnatten av at hun måtte på do. Da var det fortsatt lys i leiligheten.

Så gikk strømmen da hun skulle legge seg igjen, og det begynte å buldre voldsomt. Etter hvert våknet også de som var på besøk hos Oserud, og de bestemte seg for å komme seg ut av huset.

De rakk det akkurat i tide.

– I det vi løp ut, så jeg en vegg av leire inne i leiligheten. Da løp vi så fort vi kunne ut av huset og nedover jordet. Da vi var kanskje 150 meter fra huset snudde jeg meg, og da så jeg at huset klappet sammen, sier Oserud.

Vinn-vinn

IVRIG: Bjørg Elisabeth Oserud gleder seg til hun kan flytte inn i den nye leiligheten i Gjerdrum. Foto: Per Haugen / TV 2

Oserud, som er prest, har stått i mange kriser før, og kommer tett på døden i jobben. Hun tror dette har innvirkning på hvordan hun står i situasjonen.

– Etter skredet har jeg blitt veldig opptatt av at nå må jeg virkelig leve. Jeg kan ikke la meg selv fokusere på de vonde tingene og farges av det, sier Oserud.

Selv om den dramatiske natten satte spor, ble ikke Oserud skremt bort fra barndomsbygda. Den nye leiligheten ligger 500 meter unna adressen der hennes tidligere bolig stod.

Hun gleder seg stort til å flytte inn i leiligheten i mars, og frykter ikke selv at det skal komme nye skred. Hun har forståelse for at ikke alle ønsker å flytte tilbake.

– Jeg stoler fullt og helt på NVE. Om de så har gjort en tabbe eller ikke tatt alle forhåndsregler da det ble bygget der nede, så er det nesten ikke noe sted i verden som er så trygt nå. Jeg tenker at her tas alle prøver som de kan ta, og når de sier at vi kan flytte tilbake, så stoler jeg på det, sier Oserud.

Selgeren av leiligheten, Linda Berntsen, orket ikke å flytte tilbake etter skredet. Hun forteller at det var en enorm lettelse da hun fikk solgt.

– Dette var vinn-vinn for begge to. Jeg hadde tenkt at det ville bli helt umulig å selge, så det kom et jubelbrøl da jeg fikk solgt. Det er så mange som sier at de forstår at det er vanskelig, men at vi burde prøve å flytte tilbake. Man forstår ikke noe sånt før man står midt oppi det, sier Berntsen.

– Viktig bidragsyter

Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen (Ap), er glad for at Oserud har valgt å kjøpe ny leilighet i bygda.

– Sånne som Bjørg Elisabeth er en viktig bidragsyter mot å normalisere et nabolag som er veldig traumatisert, sier Østensen.

Ordfører Anders Østensen er glad for at Bjørg Elisabeth Oserud har valgt å flytte tilbake etter skredet i Gjerdrum. Foto: Per Haugen / TV 2

Ordføreren understreker at han har forståelse for at folk i området kan kjenne på utrygghet, men peker på at man før eller senere må tilbake til hverdagen.

– Det er gjort konklusjoner som vi må forholde oss til, og da er jeg glad for spiriten som Bjørg Elisabeth representerer, sier han.