Lasse Matberg vant Farmen kjendis – holdt én ting skjult etter finalen

Kampen for tilværelsen ble en krig inn til døren, da komiker Terje Sporsem og idrettsbefal og Instagramstjerne Lasse Løkken Matberg (35) kjempet om seieren i den femte sesongen av Farmen kjendis.

Sporsem sikret seg den første finalebilletten da han vant matlagingskonkurransen, mens Matberg slo skuespiller Sølje Bergman (45) i melkespann og kapret den siste finaleplassen.

I den siste og avgjørende kunnskapskonkurransen gikk begge deltakerne inn med to kniver hver. Sporsem fikk nemlig flest stemmer av de utslåtte deltakerne, og han tok dermed stemmekniven med seg inn i finalen.

STEMMEKNIV: Terje Sporsem fikk flest stemmer fra de utslått deltakerne, og fikk stemmekniven. Foto: Alex Iversen/TV 2

Etter at programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) hadde stilt ti ordinære spørsmål, var stillingen 10-10, og det måtte to utslagsspørsmål til for å kåre vinneren.

På spørsmålet om hvor høy Gaustatoppen var, kom Matberg nærmest.

Dermed var det Instagram-vikingen fra Trøndelag som stakk av med seieren i årets Farmen kjendis, mens Sporsem måtte ta til takke med andreplassen.

VINNER: Lasse Løkken Matberg vant Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Målløs

Da TV 2 snakker med Farmen kjendis-vinneren kort tid etter seieren er et faktum, er han målløs.

– Det er helt surrealistisk. Utrykket «tidenes finale» ble brukt. Jeg vet ikke hvor mange spørsmål vi var gjennom, men alt det jeg svarte rett på, svarte Terje rett på. Det ville jo ingen ende da. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Jeg vet ikke om det ha gått opp for meg ennå. Kanskje jeg må gi det litt tid, også kanskje det synker inn sakte, men sikkert.

– Hva er det som er avgjørende for at du vinner i dag?

– Det er jo egentlig noen antall meter på en høy fjelltopp, så enkelt så kan det beskrives. At det skal bli avgjort på ren gjetning fra min sin side, det er helt vilt.

På ett tidspunkt fryktet likevel Matberg at seieren skulle glippe.

– Jeg følte at jeg kanskje ikke «nailet» spørsmål om fylkene. Jeg håpte at fylket vi er i nå, ble innklemt av Agder og Viken. Det stemte ikke. Så jeg fryktet kanskje at den gikk da, men heldigvis for min del, så hadde Terje også feil, sier han.

FEIL SVAR: Lasse Løkken Matberg fryktet seieren glapp da han svarte feil på hvilke fylker Vestfold og Telemark grenset til. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nå ser han frem til å vende tilbake til hverdagen, men understreker at Farmen kjendis har vært ett av de fineste kapitlene i livet hans.

Holdt seieren skjult

Da TV 2 ringer Matberg på ny, har det gått omtrent åtte måneder siden han gikk av med seieren. Det synes han er uvirkelig.

– Det har faktisk ikke gått helt opp for meg enda, for jeg har jo i hele denne perioden gått rundt og overbevist alle rundt meg om at jeg ikke vant, sier han.

Matberg valgte å holde seieren skjult for familie og venner.

– Når det nå endelig ble avslørt, var det deilig. Jeg kan åpent fortelle om den fine opplevelsen jeg hadde inne på gården, uten å være redd for å avsløre noe. Så skal jeg selvsagt tillate meg å kjenne på vinnerfølelsen – da jeg ikke har tatt den karamellen skikkelig i munnen enda, sier han.

Han innrømmer at det har vært vanskelig å holde på hemmeligheten, særlig da han returnerte til 2020 etter endt innspilling i juni i fjor.

– Det var mange som sa at jeg kom langt, fordi jeg så ut som en skipsbrudden villmann. I tillegg hadde jeg gått ned 17 kilo, så det var mange som la merke til at jeg hadde vært på gården en stund. Men de kunne jo ikke vite hvor lenge, sier han lurt.

Dårlig løgner

Da Matberg returnerte til hverdagen var det flere som fisket etter svar. Deretter roet det seg ned, helt til Farmen kjendis begynte å rulle på TV-skjermen i februar i år.

Likevel klarte han å holde på hemmeligheten, også overfor familie og venner.

– Det ble litt glemt ettersom tiden gikk. Men de siste to månedene – wow, det har vært en prøvelse. Jeg er ganske dårlig på å lyve, så det kan godt være at familie og venner har gjennomskuet meg. Men jeg har forsøkt å ro det bort, når folk har spurt. Jeg har ikke fortalt om seieren til noen, forteller han.

HOLDT SERIEN FOR SEG SELV: Lasse Løkken Matberg har ikke sagt noe om seieren etter han returnerte til hverdagen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Premie-planer

Farmen kjendis-premien er en splitter ny bil. Hva Matberg imidlertid skal gjøre med premien, har han ikke bestemt seg for. Én ting er derimot sikkert:

– Jeg skal ikke ha den selv. Jeg er Mini Drammen-ambassadør for Mini Norge, og selv om bilen ser skikkelig snadder ut, kan jeg ikke ha den selv, forklarer han.

– Vi får se om vi kan komme til en løsning innad i familien min i Trøndelag rundt disponering og eventuell permanent overtakelse av den. Dette har jeg av naturlige grunner ikke tatt opp i familieråd enda, så kanskje jeg får meg en telefon etter at de leser det på trykk her, ler Matberg.

PREMIE: Premien i Farmen kjendis er en splitter ny bil. Foto: Alex Iversen/TV 2

Spådom

Allerede i uke to spådde Matberg at han og Sporsem kunne ende opp i finaleuken sammen. De to snakket også mye om hvordan de håpte utfallet av finalen kom til å bli.

– Vi har snakket om dette så mye, og vi håpe at det kanskje ikke ble avgjort på en slik måte, men heldigvis for min del så var jeg nærmest. Det er ganske vilt at det skal avgjøre en så stor greie, men herregud, jeg er kjempefornøyd, sier en lettet Matberg kort tid etter finalen.

GODE VENNER: Terje Sporsem og Lasse Løkken Matberg ble gode venner inne på Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det er litt kjipt å slå Terje helt på slutten. Men samtidig, det er jo kjempegodt å være vinneren av Farmen kjendis.

Da TV 2 snakker med Sporsem etter finalen, er det en godt fornøyd sunnmøring som er klar for å vende tilbake til 2020.

– Altså, jeg er så fornøyd. Det var så «tight» og spennende. Fra dypet av hjertet mitt, jeg unner Lasse den seieren her. Han er en av de fineste fyrene jeg har møtt, sier Sporsem.

Kunne vunnet

På siste og avgjørende spørsmål svarte Sporsem at Gaustatoppen var 1382 meter høy. Hadde han stolt på magefølelse kunne utfallet blitt et helt annet.

ANDREPLASS: Terje Sporsem tok andreplassen i Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg hadde tallet 1800 meter, men så tenkte jeg: Nei, det er Galdhøpiggen. Er det én ting jeg ikke har tenkt så mye på, så er det fjelltopper i Norge, men det kommer jeg sikkert til å gjøre i ettertid.

– Men jeg er ikke bitter eller lei meg. Det har vært en fest fra det ene til det andre, sier han.

Savn

Før Sporsem dro 100 år tilbake i tid, var han tydelig på at familien kom til å bli et savn. Nå, seks uker uten dem, gleder han seg til å se dem igjen.

– Jeg har savnet de mye og jeg har tenkt så mye på dem. Da vi fikk brev i uke fire, gråt og gråt og gråt og gråt jeg. Vi fikk jo reker og hvitvin samme dag, og jeg tålte jo ingenting, sier han.

– Jeg kan ikke få sagt hvor mye jeg gleder meg, og jeg kjenner for hvert minutt som går så lengter jeg mer og mer etter de, så nå skal det bli godt å møte de igjen, sier en glad Sporsem.

Ny sesong

Nylig ble det klart at TV 2 og produksjonsselskapet Strix allerede er i gang med forberedelsene til den sjette sesongen av Farmen kjendis.

Denne gangen går turen til Aremark kommune i Viken, til Bøensætre gård.

Påmeldingen til den 17. sesongen av Farmen er også i gang.

