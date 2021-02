Solskjær bekymrer seg ikke over dyster statistikk

I fjor ble det stopp mot Sevilla i semifinalen i Europa League for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Torsdag kl. 18.55 på TV 2 Sumo er Real Sociedad hinderet de røde djevlene må ta seg forbi for å holde liv i Europa-drømmen.

– Man må være veldig god for å ha en sjanse mot Sociedad, det er nok en av de tøffeste motstanderen vi kunne trukket, sier Solskjær.

Spansk motstand har vist seg å bety trøbbel de siste årene. Manchester United har nå spilt ni kamper på rad mot spanske lag, i henholdsvis Champions League, Europa League og Supercupen, uten å vinne.

– Det handler nok om kvaliteten på lagene. De spanske lagene er gode, det må man ikke være i tvil om. Vi må prestere godt, veldig godt, for å slå Soceidad. De har alle ingrediensene til et topplag. Vi bekymrer oss ikke, men vi vet at vi må prestere for å få et godt resultat, sier Solskjær til TV 2.

Sist seier mot spansk motstand kom i 16/17-sesongen, da Celta Vigo ble slått 1-0 på Abanca-Balaídos i semifinalen i Europa League. Manchester United vant turneringen samme sesong, i det som er klubbens hittil siste trofe.

Denne sesongen får derimot ikke spanjolene fordel av hjemmebane i 16-delsfinalen. Kampen som egentlig skulle blitt spilt på Reale Arena i San Sebastian er nemlig flyttet til Italia og Torino, der møtes lagene på Juventus' hjemmebane Allianz Stadium.

– De var på toppen i La Liga en god stund og de er med i kampen om Champions League. De har noen toppspillere og noen spillere med erfaring, så vi må være på vårt beste, sier Solskjær.

Men United reiser til kampen noe svekket. Verken Edinson Cavani eller Donny van de Beek er med på flyet til Torino. Det er heller ikke Paul Pogba. Franskmannen er ute med en muskelskade.

– Paul har begynt behandlingen, men det vil fortsatt gå noen uker. Han kommer ikke til å spille i februar, det helt sikkert, sier Solskjær som også legger til at både Anthony Martial og Scott McTominay er usikre til torsdagens kamp.

En som derimot er på plass i Torino er Mason Greenwood. Unggutten signerte nylig en ny kontrakt som vil holde han på Old Trafford til sommeren 2025.

– Jeg føler jeg er i ferd med å finne formen igjen, og dette er plassen jeg ønsker å være. Jeg håper at jeg kan komme tilbake til den standarden jeg hadde forrige sesong, sier stortalentet. Han innrømmer at spesielt støtten fra Solskjær og Edinson Cavani har vært viktig.

– Begge var fantastiske spillere, og det er fint å ha begge på treningsfeltet. «Edi»er en toppspiss og vi kan alle dra nytte av å følge med på han, avslutter 19-åringen.

