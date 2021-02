Ung mann tiltalt for drapsforsøk etter økseangrep i Askvoll

En mann i begynnelsen av 20-årene er i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for å ha angrepet en kvinne med øks på soverommet hennes.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen varsler at det vil bli lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern for mannen. Den tiltalte skal blant annet ha sagt «dere må forstå at jeg må drepe dere?, «Jeg må drepe deg» og lignende, ifølge tiltalen.

Hendelsen skjedde natt til tirsdag 21. juli i fjor. Mannen gikk inn på soverommet til fornærmede og slo henne i hodet med en øks, ifølge tiltalen. Kvinnen har tidligere fortalt til NRK at hun lå og sov da mannen kom inn. Hun ble blant annet påført kutt i hodebunnen og fikk et øre kløyvd, ifølge tiltalen.

En annen kvinne fikk avverget angrepet, men ble selv angrepet. Hun ble dyttet i bakken, fikk en gjenstand holdt mot halsen og ble slått og bitt flere steder på kroppen, ifølge tiltalen.

Statsadvokaten sier til NRK at det må vurderes hvor stor risiko det er for at mannen kan gjøre lignende handlinger igjen.

– Dette er en lei sak der en syk person har vært farlig i øyeblikket og blitt tatt hånd om, heldigvis, sier Stolt-Nielsen til NRK.