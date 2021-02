Frykter mer smitte med stengte kjøpesentre i Oslo

Byrådet i Oslo letter ørlite på smitteverntiltakene i byen onsdag, men beholder fremdeles de strengeste begrensningene.

Barne -og ungdomsidretten kan nå igjen trene utendørs, og voksne kan trene i grupper på 10 utendørs. I tillegg kan universiteter gjenåpne biblioteker og lesesaler.

Fremdeles må kjøpesentre og treningssentre holde stengt. Skjenkestoppen som har vart siden november, gjelder frem til byrådet gjør en ny vurdering om to uker.

– Holder ikke mål

Dette synes Norges handelsorganisasjon og Norsk Eiendom er fullstendig uakseptabelt.

– Begrunnelsen for å holde butikker i kjøpesentre stengt holder ikke mål, sier Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i NHO-foreningen, Norsk Eiendom.

Hun forteller at NHOs undersøkelser viser at oslofolk handler svært lokalt, og at de fleste ikke reiser mer enn ti minutter. Nå har derimot kjøpesentre i omkringliggende kommuner kundevekst.

– Man får en Vinmonopoleffekt til nærliggende kommuner. Enkelte butikker i kjøpesentre har ikke vært åpne på lang tid. Og nå åpnes de i nabokommuner. Da kan man få mobilitet på tvers av kommunegrenser, og det er noe vi ikke ønsker, sier Tellevik Dahl.

Underlig prioritering

– Men smitten i Oslo har økt de siste dagene, og neste uke er det vinterferie. Er det ikke greit å vente til etter den med å gjøre store lettelser?

– Vi er ikke helsefaglige eksperter, men vi har jobbet godt med smittevern på kjøpesentre siden mars. Det er ikke sporet smitte mellom kunder og ansatte på flere måneder. Det er underlig at hele Karl Johan med alle sidegater kan være åpne, mens kjøpesentrene der må holdes stengt, sier Tellevik Dahl.

Dahl sier de nå har invitert seg selv til byrådet for å kunne legge frem sin sak, men at de ikke har hørt tilbake.

– Jeg forventer at vi inviteres til dialog. Hittil har vi ikke hørt noe. Dette er for dårlig av byrådet, sier hun.

Virke mener det er uforståelig at mange butikker på kjøpesentere må holde stengt.

– Det er strengere tiltak enn hva helsemyndighetene anbefaler ut fra smittetrykket i Oslo, sier Ivar Horneland Kristensen, adm. dir i Virke. Han er også redd for at stengte kjøpesentere i Oslo vil gjøre at folk reiser til nabokommuner for å handle.

Egentlig likeglad

Karl Henning Svendsen er verken skuffet eller overrasket over at skjenkestoppen forlenges. Han er sjef for NoHo Norway som eier flere utesteder i Norge.

– Det har gått så lenge nå, at vi nesten blir likeglad, sier han til TV 2.

Han understreker at de ikke tør å åpne igjen, før de vet med sikkerhet at de ikke kommer til å bli stengt på nytt.

– Om vi må vente to uker til for å unngå dette, så er det verdt å vente, sier han.

Utelivssjefen sier videre at tiltakene tærer på de ansatte.

– Vi prøver å oppfordre våre ansatte til og aktivisere seg. Men vi opplever at mange sliter psykisk. Vi har levd med restriksjoner i ett år, så det er mange som sliter, og har det tungt nå, sier Svendsen.

Skuffet

Treningssenterne hadde også håpet på full gjenåpning i Oslo.

– Jeg må si jeg er skuffet. Jeg mener de kunne gjort mer for de voksne, i søkelys av at de selv er bekymret når de snakker om folkehelsa, sier Wenche Evertsen, direktør for Sats Norge.

Alle Sats-senterne i Oslo har vært stengt siden 10.november og rundt 2000 ansatte er permittert.

– Betyr det ikke noe at det er økende smittetall?

– Vi har respekt for faren for smitte. Vi har åpnet senterne som ligger i kommunene rundt Oslo og det har gått helt fint med en del ekstra tiltak, sier Evertsen.

Sats har spilt inn til kommunen at åpning kunne vært vurdert bydel for bydel.

– Det er kjempebra at de prioriterer barn og unge, men det er viktig at voksne også kommer tilbake i aktivitet. Vi er alvorlig bekymret for situasjonen i Oslo, sier hun.

Kommunen åpner for trening innendørs opp til 19 år, og i gruppe for alle utendørs, hvis det er mulig å holde en meters avstand. Sats vil åpne for trening i Oslo etter disse retningslinjene.

Virke mener det også bør være mulig å gjenåpne kinoer og teatere med gode smittevernsrutiner.