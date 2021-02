Advarer mot ulovlig importerte valper: – En stor risiko for folkehelsen

Den norske veterinærforeningen er bekymret for at ulovlig importerte valper utgjør en fare for folkehelsen. Bilder fra valpefabrikker i Ungarn avslører forferdelige forhold for valpene.

Valper kommer til Norge uten riktige papirer, og når disse dokumentene mangler kan ikke Mattilsynet være sikre på at disse ikke har med seg alvorlige sykdommer, og de risikerer avlivning.

I går fortalte TV 2 om 13 valper som forrige uke ble hentet ut av de nye hjemmene sine på grunn av feil papirer. Nå er det usikkert hva som vil skje med disse valpene.

Mattilsynet forteller at de ser denne typen saker relativt hyppig. Seksjonssjef for dyr i Mattilsynet, Nina Brogeland Laache, forteller at importører ofte kamuflerer en kommersiell innførsel som en privat innførsel for å omgå regelverket.

Den norske veterinærforeningen ser på situasjonen med bekymring.

– Dette problemet er dessverre svært omfattende i hele Europa, og veldig stort i Norden. Vi ser med bekymring på dette, nettopp fordi man tar inn dyr som man ikke vet helsestatus på, og som i mange tilfeller også har falsk dokumentasjon. Det er et stort problem og en stor risiko, både for folkehelsen og for dyrehelsen, som vi er ansvarlig for her i Norge, forteller veterinær og president i Den norske veterinærforeningen, Torill Moseng.

Kriminelle bander står bak

Moseng forteller at kyniske, kriminelle bander står bak. Hun forteller om regelrette valpefabrikker i utlandet, med forferdelig dårlig dyrevelferd.

– Mange av tispene er lenket fast og produserer kull på kull. De får ikke veterinærhjelp når de trenger det, og de fraktes inn til Norge for eksempel teipet på munn og føtter, og mange dør på reisen. Det er hjerteskjærende.

Hun forteller at det er flere grunner til at man nå ser mer av dette enn tidligere.

– Det har pågått i mange år, men det er flere ting som forsterker det nå. Det ene er tilgjengeligheten over nettet. Det har blitt mye enklere å presentere et dyr på nettet og late som dette er en norsk valp, for eksempel på Finn. Man ser et nydelig ansikt, så går det rett i hjertet på oss som er glad i dyr, så tenker man at dette er et trygt kjøp. Det er det altså ikke.

– Det er så viktig da at man gjør en veldig grundig research før man kjøper dyrene. Så har vi covid-situasjonen nå, som forsterker ønsket om å ha et kjæledyr. Det er fullt forståelig, vi vet jo at det styrker både fysisk og psykisk helse, slår Moseng fast.

– Valper overleveres på bensinstasjoner

Leder i Norsk Spaniel Klub, Kari Knudsen, forteller at de har fått flere henvendelser om temaet. Hun forteller at det som ofte skjer at folk legger inn en annonse på Finn, der de ønsker seg valp. Etter en tid mottar de svar fra noen som sier de har valper.

– Det som er spesielt er at de ofte vil møtes veldig kjapt, ha kjapp betaling, og ønsker å overlevere valpene på bensinstasjon eller lignende. Ofte har de heller ikke stamtavle og de rette papirene. Vi seriøse oppdrettere ønsker sterkt å bli kjent med kjøper, så dette er ting vi reagerer veldig på, sier Knudsen.

Hun forteller at de ikke får slike henvendelser veldig ofte, men at det er svært bekymringsfullt.

– I Norge er vi veldig heldige, både med tanke på menneske- og dyrehelse. I land hvor det drives denne typen oppdrett kan det være rabies og parasitter som vi ikke har. Ting som hjerteorm er svært alvorlig.

– Grunnen til at vi sier noe om dette er at vi som raseklubb er bekymret for standarden på rasen, men vi bekymrer oss mer for faren ved at hunder kommer inn bakveien til Norge og tar med seg sykdommer. Det andre er ikke farlig, bare uønsket, sier Knudsen.

Strammet inn regelverket

Knudsen forteller at hun selv har importert hunder fra Serbia, der det er aktivt rabiesutbrudd. Mattilsynet krever at importerte dyr er vaksinert mot rabies med en godkjent vaksine tidligst når det er 12 uker gammelt. Ved førstegangsvaksinering regnes vaksinasjonen først som gyldig 21 dager etter at den er utført.

– Da kan du tenke deg hvor alvorlig det er med åtte uker gamle valper fra utlandet.

Moseng forteller at regelverket for hunder med utenlandsk opprinnelse nå er strammet inn.

– Problemet er at de kommer inn med papirer som ser tilsynelatende greie ut for eier, også er de altså ikke det når man sjekker dem. Vi vet jo også at man har testet antistoffer for for eksempel rabies, som er en av de tingene vi frykter, og da ser vi at de faktisk ikke har antistoffer, selv om papirene sier det.

– Det er viktig at de som kjøper hund gjør en grundig undersøkelse, ber om å få sett tispa, og følger prosessen i løpet av svangerskapet og etter de er født, slik at de vet at dette er norske, trygge forhold. Regelverket er der for en grunn, det er for å beskytte oss, slår Moseng fast.

Økende utvikling

Seksjonssjef i Tolletaten ved Svinesund, Wenche Fredriksen, forteller at de har sett en økende utvikling i beslag av hunder de siste årene.

– I 2020 beslagla vi bare på Svinesund 26 hunder, mot seks i 2019. Så langt i år har vi tatt to, så vi ser at dette er en stor økning, sier Fredriksen.

Hun forteller at hundene de kontrollerer på grensen ofte er i dårlig forfatning.

– Vi ser veldig ofte at de har blitt transportert dårlig. De sitter i bur eller kasser hvor de sitter tett sammen. Vi ser at de har gjort fra seg i burene. De ser slappe og slitne ut, så her er det mange dyr som ikke fraktes på noen god måte, sier Fredriksen.

Den store utfordringen for Tolletaten er at de kriminelle har blitt så gode til å forfalske papirer.

Slik bør man gå fram

Moseng sier det er viktig at man bruker lang tid når man skal skaffe seg valp, at man har ressurser og tid til å ta seg av dyret, og at man gjør en god undersøkelse før man kjøper.

Både Moseng og Knudsen ber folk kontakte raseklubbene og snakke med fagfolk før man kjøper valp.

– Spør veterinæren din, spør oppdretter, spør folk som har greie på hund, og pass på at man ikke gjør dette impulsivt. Det er ofte den dårligste løsningen. Så må jeg bare si, at nå man ser et nydelig valpeansikt, så er det vanskelig å ombestemme seg. Da vil man på en måte redde den. Da bidrar man til denne kyniske produksjonen av valper, sier Moseng.

Knudsen forteller at hun alltid ber kjøper komme på besøk før valpene er født, dersom det er mulig, fordi det er vanskelig å si nei til en liten valp.

– Man må ha god tid, gjerne etablere kontakt før kullet er født, og gå på besøk. Så må man bli kjent med moren, og tenke gjennom om det er det man ønsker seg, og om man har et liv der det passer å ha en levende skapning i ti-tolv år. Det er kjempeviktig å tenke gjennom. Det å ha en hund er som å ha en livskompis. Venter man på en god kompis, venter man ikke forgjeves, avslutter Knudsen.