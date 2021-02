Norsk VM-gull etter kontroversiell finale: – Helt sykt!

Se Norge vinne gull øverst!

Onsdag var det duket for lagkonkurranse i parallellslalåm i alpin-VM i Cortina.

Etter et verdensmesterskap preget av skuffende resultater og skader, stod Norge i fare for å gjennomføre sitt første VM på 31 år uten medalje. Onsdag skulle det imidlertid endelig bli en norsk jubeldag i Italia.

– Vi kjente på presset hjemmefra. Det var mye negativ oppmerksomhet hjemmefra uten medaljer, så det var godt for hele laget at det ble medalje i dag, sa Fabian Wilkens Solheim til TV 2 og VG etter gullet.

Det norske laget, bestående av Fabian Wilkens Solheim, Sebastian Foss Solevåg, Thea Stjernesund og Kristina Riis-Johannessen, nådde finalen med to hundredelers margin.

Kontroversiell finale

I finalen ble det naboduell mot Sverige. Der skulle det også bli høydramatisk. Etter at Stjernesund vant første heat, kjørte Solevåg ut etter at svensken holdt på å krasje inn i ham. I etterkant ble det bestemt at heatet skal kjøres på nytt.

– Det er helt feil. Hvis Jakobsen forstyrrer Solevåg, skal Solevåg vinne. Dette blir helt feil, sier tidligere alpinist Kjetil André Aamodt i NRK-studio.

– Enten må de la resultatet stå, ellers bør de diske svensken, sier Aamodt.

Riis-Johannessen tapte sitt heat før omkjøringen, så da Solevåg satt utfor igjen var det 1-1. I omkjøringen vant Solevåg med fem hundredeler til 2-1.

– Rettferdigheten seiret, uttalte NRKs kommentator da Solevåg vant omkjøringen.

– Jeg ble jo hindret og er man i tvil på ting og da har jeg lært at man skal stoppe. Jeg risikerer ikke helsen min for dette, sier Solevåg til NRK om situasjonen der han valgte å kjøre ut.

– Jeg er klart det svakeste kortet og måtte ta meg sammen da det trengs, sier han til TV 2 og VG i pressesonen etter løpet.

Se situasjonen under:

Dermed kunne Norge sikre gullet i fjerde heat, og det klarte Solheim med et superløp. Norge vant duellen 3-1.

– Hele laget gjør en helt ekstrem innsats hver eneste tur. Imponerende av alle, veldig stabilt, sier Solheim.

– Utrolig bra! Guttene og jentene sto virkelig på, sier Steve etter triumfen.

Skipresident Erik Røste sier dette til TV 2 etter finaleseieren:

– Kjempemoro, selv når det ble dramatisk viste de norske sin vinnermentalitet. Dette trengte vi med tanke på alle skadene.

Dediserer gullet til avdød servicemann

I finalen kjørte Norge med sørgebånd til ære for Tor Arvid Holtermann Semb, som nylig gikk bort etter kreftsykdom. Han var en viktig mann i det norske støtteapparatet i en årrekke.

Tirsdag snakket landslagsutøverne om at de var preget av servicemannens bortgang. Onsdag vant de for ham.

– Jeg snakket om at jeg ønsket å hedre ham da jeg snakket om ham i går og det følte jeg absolutt at jeg gjorde i dag. Det er deilig å kunne ha han her, og ha navnet hans på hjelmen og her ikke minst, sier Riis-Johannessen til TV 2 mens hun peker på sørgebåndet og hjertet med gullmedaljen rundt halsen.

– Jeg tenkte, siste gange jeg kjørte «for Tor Arvid, ass». Nå må vi kjøre på. Det var deilig, tilføyer hun om finaletriumfen.

Semb jobbet tett med Riis-Johannessen i flere år.

– Jeg håper dette viser hvor mye han har betydd for oss, hvor mye han har gjort for sporten og hvor mye han har betydd for meg, avslutter gullmedaljøren.

Fall og hundredelsdrama

Norge tok seg komfortabelt videre fra åttedelsfinalen mot Japan. I kvartfinalen ble det vesentlig mer spennende. Foss Solevåg falt og kjørte ut, men Norge gikk likevel videre på totaltiden.

– Vi er ganske rolige, sa landslagssjef Skavik før semifinalen.

Der ventet en av favorittene i konkurransen, nemlig Sveits.

Etter to heat var det 1-1 etter at Riis-Johannessen tapte sitt, mens Solheim slo sin sveitsiske motstander. Stjernesund sikret norsk 2-1 ledelse før siste semifinaleheat.

Der ble det høydramatisk. Sveits tok tidlig føringen i siste heat og ledet hele veien. Ved uavgjort vil dueller i paralellslalåm bli avgjort på sammenlagt tid på lagene. Sveits måtte komme i mål på tiden 21.55 eller mindre for å nå finalen, men da sveitserne vant på tiden 21.57 var det Norge som gikk til finale med to hundredelers margin.

– Det føles bra, veldig bra, sa landslagssjef Steve Skavik til NRK da finalen og medaljen var sikret.

– Det er helt sykt! Tenk at jeg skulle være for med på dette, sa Riis-Johannessen til NRK før finalen, som Norge til slutt vant.